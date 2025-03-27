Робота з готівкою — чи повинні продавці тримати в касі розмінні монети

Українські монети. Фото: скриншот/YouTube

Українські продавці, які працюють з готівкою, повинні забезпечувати клієнтів рештою. Відсутність потрібної суми для видачі покупцеві — це відповідальність суб’єкта господарювання. Але постає питання, чи обов’язково мати в касі розмінні монети різних номіналів для розрахунку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можуть оштрафувати підприємця за відсутність у касі копійок.

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Розмінні монети в касі

Дуже часто в магазинах чи будь-яких інших пунктах продажу товарів немає копійок для видачі решти. Це спричиняє неабиякі незручності в розрахунках із клієнтами, які оплачують покупку готівкою. Водночас закон зобов’язує суб’єктів господарювання забезпечувати наявність у касі банкнот, обігових та/або розмінних монет.

Це передбачено п. 22 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління НБУ від 29.12.2017 №148. Здійснюючи перевірку діяльності та дотримання порядку ведення готівкових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, представники ДПС звертають увагу на присутність у касі копійок.

Водночас у законодавстві не прописані вимоги щодо мінімально допустимої кількості монет. Тобто неважливо, скільки всього копійок та які номінали представлені, головне, щоб вони розміщувалися в касі протягом усього періоду роботи закладу.

Який штраф для бізнесу

У разі невиконання вимоги передбачена фінансова санкція, згідно зі статтею 163-15 Кодексу про адміністративні правопорушення:

"Недотримання порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, порушення вимог щодо забезпечення можливості розрахунків із використанням електронних платіжних засобів тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

ФОПи та посадовці юридичної особи повинні заплатити від 1 700 до 3 400 грн за відсутність монет у касі. Якщо порушити закон вдруге протягом року, то штраф збільшується до 500-1000 неоподатковуваних мінімумів (від 8 500 до 17 000 грн). Така санкція має строк давності — два місяці з дати вчинення правопорушення (ст. 38 КУпАП).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть продати специфічну готівку за великі гроші. Йдеться про долари з зірочкою біля серійного номера. На OLX купюру номіналом 1 долар хочуть продати в 10 разів дорожче. Колекціонери готові заплатити за незвичну валюту.

Також ми писали, що деякі клієнти ПриватБанку скаржилися на збої в програмному реєстраторі розрахункових операцій "Каса". Через технічну помилку в обладнанні українці втратили кошти.