Электроскутер как средство реабилитации — кто может получить бесплатно

Мужчина на электроскутере. Фото: Freepik

Отдельные категории граждан в Украине имеют право на бесплатное обеспечение вспомогательными средствами реабилитации, в том числе техническими. В частности, они могут получить от государства электроскутеры.

О том, кто может получить электроскутер и какие документы нужны, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".

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Кто может получить электроскутер

Вопрос обеспечения отдельных категорий граждан вспомогательными средствами реабилитации регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2012 года №321.

Право получить электроскутер как средство реабилитации имеют:

лица с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;

лица пожилого возраста;

военнослужащие;

работники предприятий, которые принимали участие в АТО.

Главными условиями для получения электроскутера является возраст заявителя не старше 85 лет и отсутствие у него автомобиля, полученного за бюджетные средства или как гуманитарная помощь.

Электроскутер предоставляется в пользование на 10 лет без права продажи, дарения или передачи другим лицам.

Куда обращаться и какие документы нужны

Гражданин, который относится к одной из вышеупомянутых категорий, для получения электроскутера должен обратиться с заявлением в:

управление соцзащиты (РГА или территориальной общины);

ЦПАУ;

отделение Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Заявление также можно подать онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью или на Соцпортале Министерства социальной политики Украины.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении;

справку о присвоении индивидуального налогового номера;

заключение о потребности в реабилитационном средстве (ЭКОПФ, ВКК, ВЛК);

справка о травме;

военный билет (для военных);

удостоверение, которые подтверждает право на льготы (при наличии).

Обработка заявления занимает до 3 рабочих дней, еще столько же времени отводится на заключение договора между Фондом соцзащиты и поставщиком транспортных средств. Электроскутер заявителю должны предоставить в течение 45 дней после подписания этого соглашения.

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