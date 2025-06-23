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Некоторые украинцы могут бесплатно получить электроскутеры

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Дата публикации 23 июня 2025 19:10
Электроскутер как средство реабилитации — кто может получить бесплатно
Мужчина на электроскутере. Фото: Freepik
Ключові моменти Кто может получить электроскутер Куда обращаться и какие документы нужны

Отдельные категории граждан в Украине имеют право на бесплатное обеспечение вспомогательными средствами реабилитации, в том числе техническими. В частности, они могут получить от государства электроскутеры.

О том, кто может получить электроскутер и какие документы нужны, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".

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Кто может получить электроскутер

Вопрос обеспечения отдельных категорий граждан вспомогательными средствами реабилитации регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2012 года №321.

Право получить электроскутер как средство реабилитации имеют:

  • лица с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью;
  • дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
  • лица пожилого возраста;
  • военнослужащие;
  • работники предприятий, которые принимали участие в АТО.

Главными условиями для получения электроскутера является возраст заявителя не старше 85 лет и отсутствие у него автомобиля, полученного за бюджетные средства или как гуманитарная помощь.

Электроскутер предоставляется в пользование на 10 лет без права продажи, дарения или передачи другим лицам.

Куда обращаться и какие документы нужны

Гражданин, который относится к одной из вышеупомянутых категорий, для получения электроскутера должен обратиться с заявлением в:

  • управление соцзащиты (РГА или территориальной общины);
  • ЦПАУ;
  • отделение Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Заявление также можно подать онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью или на Соцпортале Министерства социальной политики Украины.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

  • паспорт или свидетельство о рождении;
  • справку о присвоении индивидуального налогового номера;
  • заключение о потребности в реабилитационном средстве (ЭКОПФ, ВКК, ВЛК);
  • справка о травме;
  • военный билет (для военных);
  • удостоверение, которые подтверждает право на льготы (при наличии).

Обработка заявления занимает до 3 рабочих дней, еще столько же времени отводится на заключение договора между Фондом соцзащиты и поставщиком транспортных средств. Электроскутер заявителю должны предоставить в течение 45 дней после подписания этого соглашения.

Ранее мы писали, что в июне 2025 года для некоторых граждан доступна регистрация на помощь от неприбыльной правозащитной организации Fight For Right. Проект предусматривает поддержку граждан с инвалидностью в прифронтовых городах Запорожской области.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах могут отменить выплаты лицу с инвалидностью.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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