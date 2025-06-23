Электроскутер как средство реабилитации — кто может получить бесплатно

Некоторые украинцы могут бесплатно получить электроскутеры
Отдельные категории граждан в Украине имеют право на бесплатное обеспечение вспомогательными средствами реабилитации, в том числе техническими. В частности, они могут получить от государства электроскутеры.
О том, кто может получить электроскутер и какие документы нужны, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".
Кто может получить электроскутер
Вопрос обеспечения отдельных категорий граждан вспомогательными средствами реабилитации регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2012 года №321.
Право получить электроскутер как средство реабилитации имеют:
- лица с инвалидностью;
- дети с инвалидностью;
- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- лица пожилого возраста;
- военнослужащие;
- работники предприятий, которые принимали участие в АТО.
Главными условиями для получения электроскутера является возраст заявителя не старше 85 лет и отсутствие у него автомобиля, полученного за бюджетные средства или как гуманитарная помощь.
Электроскутер предоставляется в пользование на 10 лет без права продажи, дарения или передачи другим лицам.
Куда обращаться и какие документы нужны
Гражданин, который относится к одной из вышеупомянутых категорий, для получения электроскутера должен обратиться с заявлением в:
- управление соцзащиты (РГА или территориальной общины);
- ЦПАУ;
- отделение Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.
Заявление также можно подать онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью или на Соцпортале Министерства социальной политики Украины.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- справку о присвоении индивидуального налогового номера;
- заключение о потребности в реабилитационном средстве (ЭКОПФ, ВКК, ВЛК);
- справка о травме;
- военный билет (для военных);
- удостоверение, которые подтверждает право на льготы (при наличии).
Обработка заявления занимает до 3 рабочих дней, еще столько же времени отводится на заключение договора между Фондом соцзащиты и поставщиком транспортных средств. Электроскутер заявителю должны предоставить в течение 45 дней после подписания этого соглашения.
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