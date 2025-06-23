Електроскутер як засіб реабілітації — хто може отримати безоплатно

Чоловік на електроскутері. Фото: Freepik

Окремі категорії громадян в Україні мають право на безоплатне забезпечення допоміжними засобами реабілітації, в тому числі технічними. Зокрема вони можуть отримати від держави електроскутери.

Про те, хто може отримати електроскутер і які документи потрібні, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати електроскутер

Питання забезпечення окремих категорій громадян допоміжними засобами реабілітації регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року №321.

Право отримати електроскутер як засіб реабілітації мають:

особи з інвалідністю;

діти з інвалідністю;

діти з порушенням опорно-рухового апарату;

особи похилого віку;

військовослужбовці;

працівники підприємств, які брали участь в АТО.

Головними умовами для отримання електроскутера є вік заявника не старше 85 років та відсутність у нього автомобіля, отриманого за бюджетний кошт або як гуманітарна допомога.

Електроскутер надається у користування на 10 років без права продажу, дарування чи передачі іншим особам.

Куди звертатися та які документи потрібні

Громадянин, який належить до однієї з вищезазначених категорій, для отримання електроскутера має звернутися із заявою до:

управління соцзахисту (РДА або територіальної громади);

ЦНАПу;

відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Заяву також можна подати онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю чи на Соцпорталі Міністерства соціальної політики України.

До заяви необхідно додати такі документи:

паспорт або свідоцтво про народження;

довідку про присвоєння індивідуального податкового номера;

висновок про потребу в реабілітаційному засобі (ЕКОПФ, ЛКК, ВЛК);

довідка про травму;

військовий квиток (для військових);

посвідчення, які підтверджує право на пільги (за наявності).

Обробка заяви займає до 3 робочих днів, ще стільки ж часу відводиться на укладення договору між Фондом соцзахисту і постачальником транспортних засобів. Електроскутер заявнику мають надати впродовж 45 днів після підписання цієї угоди.

Раніше ми писали, що у червні 2025 року для деяких громадян доступна реєстрація на допомогу від неприбуткової правозахисної організації Fight For Right. Проєкт передбачає підтримку громадян з інвалідністю у прифронтових містах Запорізької області.

Також дізнавайтеся, за яких обставин можуть скасувати виплати особі з інвалідністю.