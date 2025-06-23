Електроскутер як засіб реабілітації — хто може отримати безоплатно

Деякі українці можуть безплатно отримати електроскутери — умови
Окремі категорії громадян в Україні мають право на безоплатне забезпечення допоміжними засобами реабілітації, в тому числі технічними. Зокрема вони можуть отримати від держави електроскутери.
Про те, хто може отримати електроскутер і які документи потрібні, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".
Хто може отримати електроскутер
Питання забезпечення окремих категорій громадян допоміжними засобами реабілітації регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року №321.
Право отримати електроскутер як засіб реабілітації мають:
- особи з інвалідністю;
- діти з інвалідністю;
- діти з порушенням опорно-рухового апарату;
- особи похилого віку;
- військовослужбовці;
- працівники підприємств, які брали участь в АТО.
Головними умовами для отримання електроскутера є вік заявника не старше 85 років та відсутність у нього автомобіля, отриманого за бюджетний кошт або як гуманітарна допомога.
Електроскутер надається у користування на 10 років без права продажу, дарування чи передачі іншим особам.
Куди звертатися та які документи потрібні
Громадянин, який належить до однієї з вищезазначених категорій, для отримання електроскутера має звернутися із заявою до:
- управління соцзахисту (РДА або територіальної громади);
- ЦНАПу;
- відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
Заяву також можна подати онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю чи на Соцпорталі Міністерства соціальної політики України.
До заяви необхідно додати такі документи:
- паспорт або свідоцтво про народження;
- довідку про присвоєння індивідуального податкового номера;
- висновок про потребу в реабілітаційному засобі (ЕКОПФ, ЛКК, ВЛК);
- довідка про травму;
- військовий квиток (для військових);
- посвідчення, які підтверджує право на пільги (за наявності).
Обробка заяви займає до 3 робочих днів, ще стільки ж часу відводиться на укладення договору між Фондом соцзахисту і постачальником транспортних засобів. Електроскутер заявнику мають надати впродовж 45 днів після підписання цієї угоди.
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