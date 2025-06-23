Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Деякі українці можуть безплатно отримати електроскутери — умови

Деякі українці можуть безплатно отримати електроскутери — умови

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 19:10
Електроскутер як засіб реабілітації — хто може отримати безоплатно
Чоловік на електроскутері. Фото: Freepik
Ключові моменти Хто може отримати електроскутер Куди звертатися та які документи потрібні

Окремі категорії громадян в Україні мають право на безоплатне забезпечення допоміжними засобами реабілітації, в тому числі технічними. Зокрема вони можуть отримати від держави електроскутери.

Про те, хто може отримати електроскутер і які документи потрібні, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати електроскутер

Питання забезпечення окремих категорій громадян допоміжними засобами реабілітації регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року №321. 

Право отримати електроскутер як засіб реабілітації мають:

  • особи з інвалідністю;
  • діти з інвалідністю;
  • діти з порушенням опорно-рухового апарату;
  • особи похилого віку;
  • військовослужбовці;
  • працівники підприємств, які брали участь в АТО.

Головними умовами для отримання електроскутера є вік заявника не старше 85 років та відсутність у нього автомобіля, отриманого за бюджетний кошт або як гуманітарна допомога. 

Електроскутер надається у користування на 10 років без права продажу, дарування чи передачі іншим особам.

Куди звертатися та які документи потрібні

Громадянин, який належить до однієї з вищезазначених категорій, для отримання електроскутера має звернутися із заявою до:

  • управління соцзахисту (РДА або територіальної громади);
  • ЦНАПу;
  • відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Заяву також можна подати онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю чи на Соцпорталі Міністерства соціальної політики України.  

До заяви необхідно додати такі документи:

  • паспорт або свідоцтво про народження;
  • довідку про присвоєння індивідуального податкового номера;
  • висновок про потребу в реабілітаційному засобі (ЕКОПФ, ЛКК, ВЛК);
  • довідка про травму;
  • військовий квиток (для військових);
  • посвідчення, які підтверджує право на пільги (за наявності).

Обробка заяви займає до 3 робочих днів, ще стільки ж часу відводиться на укладення договору між Фондом соцзахисту і постачальником транспортних засобів. Електроскутер заявнику мають надати впродовж 45 днів після підписання цієї угоди. 

Раніше ми писали, що у червні 2025 року для деяких громадян доступна реєстрація на допомогу від неприбуткової правозахисної організації Fight For Right. Проєкт передбачає підтримку громадян з інвалідністю у прифронтових містах Запорізької області.  

Також дізнавайтеся, за яких обставин можуть скасувати виплати особі з інвалідністю.

ветерани інвалідність пільги соціальна допомога особа з інвалідністю
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації