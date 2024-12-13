Безплатні авто для українців — що про це відомо

Некоторые украинцы могут бесплатно получить авто — что нужно
Украинцы уже более десяти лет с оружием в руках защищают свое государство в войне с Россией. За это время тысячи граждан получили травмы и увечья в зоне боевых действий, поэтому государство оказывает людям различные льготы и другую помощь, чтобы поддержать людей.
Так, люди, которые в результате войны получили I группу инвалидности по зрению, могут стать владельцами легкового автомобиля, сообщает Украинский центр защиты прав человека.
Кто может получить автомобиль на десять лет
Автомобиль предоставляется на безвозмездной основе, но получить его можно, если претендент отвечает некоторым критериям. Например:
- гражданин не является владельцем грузового или легкового автомобиля, автобуса, прицепа или полуприцепа, и технике до десяти лет.
- на протяжении семи лет до постановки на учет и за время пребывания на нем, украинец не получал автомобиль как благотворительную помощь. Также в этот период им не регистрировался купленный автомобиль, срок эксплуатации которого составляет пять лет.
"Выданный автомобиль предоставляется на десять лет. По истечении этого периода у вас есть право заменить его новым", — говорится в сообщении
Как поставить на учет подаренный автомобиль
Регистрация происходит в органах социальной защиты Чтобы зарегистрировать автомобиль, понадобятся следующие документы:
- оригинал паспорта;
- удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;
- копия справки МСЭК;
- справка о присвоении идентификационного номера лицу с инвалидностью и члену семьи, которому передается право пользования автомобилем;
- документ о регистрации места жительства члена семьи или другого лица, получающего право пользования автомобилем;
- копию водительского удостоверения того, кому передается право управлять автомобилем.
Напомним, ранее сайт Новини.LIVE рассказывал о льготах, которыми могут пользоваться люди с инвалидностью в результате войны. Они могут не платить за поезд в общественном транспорте.
Также в Министерстве здравоохранения недавно рассказали, какими будут критерии для получения инвалидности в 2025 году.
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