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Некоторые украинцы могут бесплатно получить авто — что нужно

13 декабря 2024 09:15
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Безплатні авто для українців — що про це відомо
Автомобили на парковке. Фото: Pexels
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинцы уже более десяти лет с оружием в руках защищают свое государство в войне с Россией. За это время тысячи граждан получили травмы и увечья в зоне боевых действий, поэтому государство оказывает людям различные льготы и другую помощь, чтобы поддержать людей.

Так, люди, которые в результате войны получили I группу инвалидности по зрению, могут стать владельцами легкового автомобиля, сообщает Украинский центр защиты прав человека.

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Кто может получить автомобиль на десять лет

Автомобиль предоставляется на безвозмездной основе, но получить его можно, если претендент отвечает некоторым критериям. Например:

  • гражданин не является владельцем грузового или легкового автомобиля, автобуса, прицепа или полуприцепа, и технике до десяти лет.
  • на протяжении семи лет до постановки на учет и за время пребывания на нем, украинец не получал автомобиль как благотворительную помощь. Также в этот период им не регистрировался купленный автомобиль, срок эксплуатации которого составляет пять лет.

"Выданный автомобиль предоставляется на десять лет. По истечении этого периода у вас есть право заменить его новым", — говорится в сообщении

Как поставить на учет подаренный автомобиль

Регистрация происходит в органах социальной защиты Чтобы зарегистрировать автомобиль, понадобятся следующие документы:

  • оригинал паспорта;
  • удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;
  • копия справки МСЭК;
  • справка о присвоении идентификационного номера лицу с инвалидностью и члену семьи, которому передается право пользования автомобилем;
  • документ о регистрации места жительства члена семьи или другого лица, получающего право пользования автомобилем;
  • копию водительского удостоверения того, кому передается право управлять автомобилем.

Напомним, ранее сайт Новини.LIVE рассказывал о льготах, которыми могут пользоваться люди с инвалидностью в результате войны. Они могут не платить за поезд в общественном транспорте.

Также в Министерстве здравоохранения недавно рассказали, какими будут критерии для получения инвалидности в 2025 году.

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