Безплатні авто для українців — що про це відомо

Автомобілі на парковці. Фото: Pexels

Українці вже понад десять років зі зброєю в руках захищають свою державу у війні з Росією. За цей час тисячі громадян отримали травми та каліцтва у зоні бойових дій, тож держава надає людям різноманітні пільги та іншу допомогу, аби підтримати людей

Так, люди, які внаслідок війни отримали I групу інвалідності по зору, можуть стати власниками легкової автівки, повідомляє Український центр захисту прав людини.

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Хто може отримати автівку на десять років

Автомобіль надається на безоплатній основі, але отримати його можна, якщо претендент відповідає деяким критеріям. Наприклад:

громадянин не є власником вантажного або легкового автомобіля, автобуса, причепа або напівпричепа віком до десяти років.

впродовж семи років до постановки на облік і за час перебування на ньому, українець не отримував автівку, як благодійну допомогу. Також у цей період ним не реєструвався куплений автомобіль, строк експлуатації якого складає п’ять років.

"Виданий автомобіль надається на десять років. Після закінчення цього періоду у вас є право замінити його на новий", — йдеться у повідомленні

Як поставити на облік подарований автомобіль

Реєстрація відбувається в органах соціального захисту Щоби зареєструвати автівку знадобляться такі документи:

оригінал паспорта;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

копія довідки МСЕК;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім'ї, якому передається право користування автомобілем;

документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї або іншої особи, яка отримує право користування автомобілем;

копію водійського посвідчення того, кому передається право керувати автомобілем.

Нагадаємо, раніше сайт Новини.LIVE розповідав про пільги, якими можуть користуватися люди з інвалідністю внаслідок війни. Вони, зокрема, можуть не платити за поїзд у громадському транспорті.

Також у Міністерстві охорони здоров'я нещодавно розповіли, якими будуть критерії для отримання інвалідності у 2025 році.