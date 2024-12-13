Безплатні авто для українців — що про це відомо

Деякі українці можуть безплатно отримати авто — що потрібно
Українці вже понад десять років зі зброєю в руках захищають свою державу у війні з Росією. За цей час тисячі громадян отримали травми та каліцтва у зоні бойових дій, тож держава надає людям різноманітні пільги та іншу допомогу, аби підтримати людей
Так, люди, які внаслідок війни отримали I групу інвалідності по зору, можуть стати власниками легкової автівки, повідомляє Український центр захисту прав людини.
Хто може отримати автівку на десять років
Автомобіль надається на безоплатній основі, але отримати його можна, якщо претендент відповідає деяким критеріям. Наприклад:
- громадянин не є власником вантажного або легкового автомобіля, автобуса, причепа або напівпричепа віком до десяти років.
- впродовж семи років до постановки на облік і за час перебування на ньому, українець не отримував автівку, як благодійну допомогу. Також у цей період ним не реєструвався куплений автомобіль, строк експлуатації якого складає п’ять років.
"Виданий автомобіль надається на десять років. Після закінчення цього періоду у вас є право замінити його на новий", — йдеться у повідомленні
Як поставити на облік подарований автомобіль
Реєстрація відбувається в органах соціального захисту Щоби зареєструвати автівку знадобляться такі документи:
- оригінал паспорта;
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- копія довідки МСЕК;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім'ї, якому передається право користування автомобілем;
- документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї або іншої особи, яка отримує право користування автомобілем;
- копію водійського посвідчення того, кому передається право керувати автомобілем.
Нагадаємо, раніше сайт Новини.LIVE розповідав про пільги, якими можуть користуватися люди з інвалідністю внаслідок війни. Вони, зокрема, можуть не платити за поїзд у громадському транспорті.
Також у Міністерстві охорони здоров'я нещодавно розповіли, якими будуть критерії для отримання інвалідності у 2025 році.
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