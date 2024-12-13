Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Деякі українці можуть безплатно отримати авто — що потрібно arrow

Деякі українці можуть безплатно отримати авто — що потрібно

13 грудня 2024 09:15
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Безплатні авто для українців — що про це відомо
Автомобілі на парковці. Фото: Pexels
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українці вже понад десять років зі зброєю в руках захищають свою державу у війні з Росією. За цей час тисячі громадян отримали травми та каліцтва у зоні бойових дій, тож держава надає людям різноманітні пільги та іншу допомогу, аби підтримати людей

Так, люди, які внаслідок війни отримали I групу інвалідності по зору, можуть стати власниками легкової автівки, повідомляє Український центр захисту прав людини.

Читайте також:

Хто може отримати автівку на десять років 

Автомобіль надається на безоплатній основі, але отримати його можна, якщо претендент відповідає деяким критеріям. Наприклад:

  • громадянин не є власником вантажного або легкового автомобіля, автобуса, причепа або напівпричепа віком до десяти років.
  • впродовж семи років до постановки на облік і за час перебування на ньому, українець не отримував автівку, як благодійну допомогу. Також у цей період ним не реєструвався куплений автомобіль, строк експлуатації якого складає  п’ять років.

"Виданий автомобіль надається на десять років. Після закінчення цього періоду у вас є право замінити його на новий", — йдеться у повідомленні

Як поставити на облік подарований автомобіль

Реєстрація відбувається в органах соціального захисту Щоби зареєструвати автівку знадобляться такі документи:

  • оригінал паспорта;
  • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • копія довідки МСЕК;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім'ї, якому передається право користування автомобілем;
  • документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї або іншої особи, яка отримує право користування автомобілем;
  • копію водійського посвідчення того, кому передається право керувати автомобілем.

Нагадаємо, раніше сайт Новини.LIVE  розповідав про пільги, якими можуть користуватися люди з інвалідністю внаслідок війни. Вони, зокрема, можуть не платити за поїзд у громадському транспорті.

Також у Міністерстві охорони здоров'я нещодавно розповіли, якими будуть критерії для отримання інвалідності у 2025 році.

авто автомобіль допомога війна в Україні особа з інвалідністю

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям автобусів — які вимоги та умови

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям автобусів — які вимоги та умови

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям