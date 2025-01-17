Из обещанного "гигавата Зеленского" построили менее 25% – детали

Украинская энергосеть. Фото: Pexels

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в 2024 году построить при поддержке международных партнеров 1 ГВт газовой маневренной генерации. То есть решить проблему кризиса энергетики (дефицита) и обеспечить потребителей ресурсом, который производят децентрализованные газовые установки и турбины. Но поставленной цели достичь не удалось даже наполовину.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк в собственном Telegram-канале.

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Какой реальный результат "гигавата Зеленского"

11 июня на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине Зеленский озвучил план построения до 1 ГВт маневровой газовой генерации в 2024 году. То есть фактически на реализацию оставалось полгода.

Руководитель проекта по восстановлению критической инфраструктуры ПРООН Елена Зеркаль написала в социальной сети Facebook, что достичь запланированного за такой короткий промежуток времени невозможно. И спрогнозировала серьезный удар по имиджу президента в конце 2024 года.

"Найти турбины, определить место установки, сделать проект, подключить, обучить команды, как ими управлять — в лучших условиях занимает год. В Украине условия не самые лучшие: турбины, которые привезли в прошлом году, так до сих пор и не запустили", — констатировала экспертка.

В то же время, 31 декабря Министерство энергетики отчиталось о впечатляющих результатах — 835 МВт распределенной газовой генерации ввели в эксплуатацию в 2024 году. Это не обещанный гигаватт, но близко к поставленной цели. Однако эксперты энергорынка уверены, что показатель очень завышен, а реальный созданный объем составляет 150-200 МВт.

17 января 2025 года народный депутат Ярослав Железняк опубликовал в собственном Telegram-канале официальное письмо от Укрэнерго. В компании рассказали о суммарной мощности введенных в эксплуатацию объектов распределенной газовой генерации по состоянию на конец 2024 года (все подключения идут именно через Укрэнерго):

"Было введено 14 генерирующих установок общей мощностью 32,787 МВт, 8 установок до 1 МВт (всего 3,86 МВт) и 6 установок от 1 до 20 МВт (всего 28,927 МВт). Кроме этого, в 2024 году введено в эксплуатацию 3 объекта газовой генерации от 20 до 25 МВт суммарной мощностью 71,4 МВт".

Выходит, что даже четвертую часть плана не удалось выполнить. Поэтому возникает вопрос, почему Министерство энергетики отчиталось о результате, завысив его более чем в 4 раза.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко считает, что лучшей защитой для установок и турбин от атак российских оккупантов являются системы противовоздушной обороны. Причем Киев якобы работает над решением проблемы нехватки средств ПВО.

Также мы писали, что в Верховной Раде взялись за увольнение Германа Галущенко. В парламенте зарегистрировали соответствующее постановление 13 января с целью искоренить системную коррупцию в работе Министерства энергетики Украины.