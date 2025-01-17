З обіцяного "гігавата Зеленського" побудували менше 25% – деталі

Українська енергомережа. Фото: Pexels

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у 2024 році побудувати за підтримки міжнародних партнерів 1 ГВт газової маневреної генерації. Тобто вирішити проблему кризи енергетики (дефіциту) і забезпечити споживачів ресурсом, який виробляють децентралізовані газові установки і турбіни. Але поставленої цілі досягти не вдалося навіть наполовину.

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк у власному Telegram-каналі.

Читайте також:

Який реальний результат "гігавата Зеленського"

11 червня на міжнародній конференції з відновлення України в Берліні Зеленський озвучив план побудови до 1 ГВт маневрової газової генерації у 2024 році. Тобто фактично на реалізацію залишалося пів року.

Керівниця проєкту з відновлення критичної інфраструктури ПРООН Олена Зеркаль написала у соціальній мережі Facebook, що досягти запланованого за такий короткий проміжок часу неможливо. І спрогнозувала серйозний удар по іміджу президента наприкінці 2024 року.

"Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, підключити, навчити команди, як ними управляти — в найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли минулого року, так досі і не запустили", — констатувала експертка.

Водночас 31 грудня Міністерство енергетики відзвітувало про вражаючі результати — 835 МВт розподіленої газової генерації ввели в експлуатацію у 2024 році. Це не обіцяний гігават, але близько до поставленої мети. Проте експерти енергоринку впевнені, що показник дуже завищений, а реальний створений обсяг становить 150-200 МВт.

17 січня 2025 року народний депутат Ярослав Железняк опублікував у власному Telegram-каналі офіційний лист від Укренерго. В компанії розказали про сумарну потужність введених в експлуатацію об’єктів розподіленої газової генерації станом на кінець 2024 року (всі підключення йдуть саме через Укренерго):

"Було введено 14 генеруючих установок загальною потужністю 32,787 МВт, 8 установок до 1 МВт (всього 3,86 МВт) та 6 установок від 1 до 20 МВт (всього 28,927 МВт). Крім цього у 2024 році введено в експлуатацію 3 об’єкти газової генерації від 20 до 25 МВт сумарною потужністю 71,4 МВт".

Виходить, що навіть четверту частину плану не вдалося виконати. Тож постає питання, чому Міністерство енергетики відзвітувало про результат, завищивши його в понад 4 рази.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка в ефірі День.LIVE, щоб досягти поставленої мети — підключити додатковий 1 ГВт — Україні потрібно щонайменше 10 років. Бо відсутні людські, фінансові та технічні ресурви. Тому побудова навіть 200-250 МВт — це велика перемога.

Олег Попенко та Ярослав Железняк в ефірі День.LIVE. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що найкращим захистом для установок і турбін від атак російських окупантів є системи протиповітряної оборони. Причому Київ нібито працює над вирішенням проблеми нестачі засобів ППО.

Також ми писали, що у Верховній Раді взялися за звільнення Германа Галущенка. В парламенті зареєстрували відповідну постанову 13 січня з метою викорінити системну корупцію в роботі Міністерства енергетики України.