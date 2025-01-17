Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Де обіцяний "гігават Зеленського" — Укренерго дало реальні цифри arrow

Де обіцяний "гігават Зеленського" — Укренерго дало реальні цифри

17 січня 2025 13:48
Єлизавета Супівська - редактор
З обіцяного "гігавата Зеленського" побудували менше 25% – деталі
Українська енергомережа. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у 2024 році побудувати за підтримки міжнародних партнерів 1 ГВт газової маневреної генерації. Тобто вирішити проблему кризи енергетики (дефіциту) і забезпечити споживачів ресурсом, який виробляють децентралізовані газові установки і турбіни. Але поставленої цілі досягти не вдалося навіть наполовину.

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк у власному Telegram-каналі.

Читайте також:

Який реальний результат "гігавата Зеленського"

11 червня на міжнародній конференції з відновлення України в Берліні Зеленський озвучив план побудови до 1 ГВт маневрової газової генерації у 2024 році. Тобто фактично на реалізацію залишалося пів року.

Керівниця проєкту з відновлення критичної інфраструктури ПРООН Олена Зеркаль написала у соціальній мережі Facebook, що досягти запланованого за такий короткий проміжок часу неможливо. І спрогнозувала серйозний удар по іміджу президента наприкінці 2024 року.

"Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, підключити, навчити команди, як ними управляти — в найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли минулого року, так досі і не запустили", — констатувала експертка.

Водночас 31 грудня Міністерство енергетики відзвітувало про вражаючі результати — 835 МВт розподіленої газової генерації ввели в експлуатацію у 2024 році. Це не обіцяний гігават, але близько до поставленої мети. Проте експерти енергоринку впевнені, що показник дуже завищений, а реальний створений обсяг становить 150-200 МВт.

 

17 січня 2025 року народний депутат Ярослав Железняк опублікував у власному Telegram-каналі офіційний лист від Укренерго. В компанії розказали про сумарну потужність введених в експлуатацію об’єктів розподіленої газової генерації станом на кінець 2024 року (всі підключення йдуть саме через Укренерго):

"Було введено 14 генеруючих установок загальною потужністю 32,787 МВт, 8 установок до 1 МВт (всього 3,86 МВт) та 6 установок від 1 до 20 МВт (всього 28,927 МВт). Крім цього у 2024 році введено в експлуатацію 3 об’єкти газової генерації від 20 до 25 МВт сумарною потужністю 71,4 МВт".

Виходить, що навіть четверту частину плану не вдалося виконати. Тож постає питання, чому Міністерство енергетики відзвітувало про результат, завищивши його в понад 4 рази.

 

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка в ефірі День.LIVE, щоб досягти поставленої мети — підключити додатковий 1 ГВт — Україні потрібно щонайменше 10 років. Бо відсутні людські, фінансові та технічні ресурви. Тому побудова навіть 200-250 МВт — це велика перемога. 

 

Де обіцяний "гігават Зеленського" — Укренерго дало реальні цифри - фото 1
Олег Попенко та Ярослав Железняк в ефірі День.LIVE. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що найкращим захистом для установок і турбін від атак російських окупантів є системи протиповітряної оборони. Причому Київ нібито працює над вирішенням проблеми нестачі засобів ППО.

Також ми писали, що у Верховній Раді взялися за звільнення Германа Галущенка. В парламенті зареєстрували відповідну постанову 13 січня з метою викорінити системну корупцію в роботі Міністерства енергетики України.

Володимир Зеленський Герман Галущенко Міненерго газ енергетика

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія