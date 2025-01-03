У Молдові підняли тариф на світло та опалення – яка різниця в цінах з Україною

Прапор Молдови. Фото: Unsplash

Тарифи на електроенергію та опалення в Молдові набагато вищі, ніж в Україні. Особливо з огляду на підняття цін, затверджене рішеннями Національного агентства регулювання в енергетиці (НАРЕ). Вже у січні 2025 року мешканці Молдови платитимуть за електроенергію на 65% і 75% більше залежно від місця проживання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з тарифами в Молдові та до чого тут Україна.

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Нові тарифи на електроенергію

Компанії Premier Energy та FEE Nord — найбільші постачальники в Молдові — звернулися до НАРЕ з проханням переглянути тарифи на світло. 3 січня 2025 року регулятор ухвалив рішення задовольнити запити і скоригувати вартість ресурсу. Згідно з поясненнями, цього місяця введуть диференційовані тарифи залежно від часу споживання:

години пікового споживання (7:00-23:00) — тариф, що відображає вартість закупівлі енергії в цей період;

години низького споживання (23:00-7:00) — більш низький тариф.

"Диференційовані тарифи за часом споживання вже застосовують у багатьох європейських країнах, і є ефективним рішенням для збалансованого управління енергоспоживанням", — наголосили в НАРЕ.

Тож із 20 січня постачальники встановлять таку вартість для побутових споживачів:

Premier Energy — 4,10 лея/кВт*год (9,37 грн);

FEE Nord — 4,68 лея/кВт*год (10,69 грн).

Для порівняння, клієнти Premier Energy могли сплачувати за світло 2,34 лея/кВт*год (5,35 грн), тож для них ресурс подорожчав на 75,2%. Абоненти FEE Nord витрачали 2,84 лея/кВт*год (6,49 грн), виходить, для них електроенергія виросла в ціні на 64,7%.

Якщо говорити про Україну, то наші громадяни у 2025 році сплачують фіксований тариф на рівні 4,32 грн/кВт*год. Значить різниця у вартості з Молдовою становить понад 50%.

Молдова підняла тарифи на електроенергію в січні 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Нові тарифи на опалення

З опаленням ситуація не краща: Національне агентство регулювання в енергетиці розглянуло запити постачальників і затвердило нові тарифи:

для мешканців Кишиніва — 2 510 леїв/Гкал замість 1 824 леїв/Гкал (5 733,42 грн);

для мешканців Бєльців — 2 126 леїв/Гкал замість 1 819 леїв/Гкал (4 856,28 грн);

для мешканців Комрата — 3 222 леї/Гкал замість 2 882 леїв/Гкал (7 359,80 грн).

Порівнюючи вартість опалення для побутових споживачів в Україні, ситуація така: тариф перебуває на рівні 1 654,41 грн/Гкал, отже різниця з населеними пунктами Молдови становить від 60% до 75%.

В Молдові підняли тариф на опалення. Фото: Новини.LIVE

Чому різко підняли тарифи

Молдові доводиться закуповувати електроенергію на вільному ринку в Румунії, що виходить значно дорожче, ніж отримувати ресурс від ДРЕС у невизнаному Придністров’ї. Адже 1 січня припинився транзит газу до Молдови через Україну, відповідно теплова електростанція, яка працює на газі, не може задовольнити попит Правого берегу.

"Раніше Молдавська ДРЕС, розташована у Придністров'ї, забезпечувала 65-75% потреб правого берега Дністра. Але з 1 січня 2025 року постачання від цієї станції припинилося. Для покриття дефіциту Energocom купує електроенергію на румунській біржі OPCOM. Ціни там залежать від часу доби й особливо високі вранці та ввечері, у години пікового споживання", — пояснили в Premier Energy.

Це стало причиною різкого підняття тарифів на теплопостачання і електрику. Лише імпорт з Румунії та європейських країн допоможе Молдові стабільно забезпечувати населення необхідним ресурсом.

Нагадаємо, 2 грудня влада невизнаного Придністров’я оголосила надзвичайний стан, оскільки внаслідок зупинки транзиту російського газу територією Україну припинили функціонувати промислові підприємства. 1 січня там відключили опалення і гаряче водопостачання.

Також ми писали, що українці менше платять за газ, аніж європейці. Це пояснюється повним покриттям внутрішніх потреб завдяки власному виробництву, адже внаслідок повномасштабної війни ми втратили велику частку промисловості.