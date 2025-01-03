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Кризис энергетики — что происходит с тарифами в Молдове

3 января 2025 18:15
Елизавета Супивская - редактор
В Молдове подняли тариф на свет и отопление – какая разница в ценах с Украиной
Линия электропередач в лесу. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Тарифы на электроэнергию и отопление в Молдове намного выше, чем в Украине. Особенно учитывая поднятие цен, утвержденное решениями Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ). Уже в январе 2025 года жители Молдовы будут платить за электроэнергию на 65% и 75% больше, в зависимости от места жительства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с тарифами в Молдове и при чем здесь Украина.

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Новые тарифы на электроэнергию

Компании Premier Energy и FEE Nord — крупнейшие поставщики в Молдове — обратились к НАРЭ с просьбой пересмотреть тарифы на свет. 3 января 2025 года регулятор принял решение удовлетворить запросы и скорректировать стоимость ресурса. Согласно пояснениям, в этом месяце введут дифференцированные тарифы в зависимости от времени потребления

  • часы пикового потребления (7:00-23:00) — тариф, отражающий стоимость закупки энергии в этот период;
  • часы низкого потребления (23:00-7:00) — более низкий тариф.

"Дифференцированные тарифы по времени потребления уже применяют во многих европейских странах, они являются эффективным решением для сбалансированного управления энергопотреблением", — подчеркнули в НАРЭ.

Так что с 20 января поставщики внедрят такую стоимость для бытовых потребителей:

  • Premier Energy — 4,10 лея/кВт*ч (9,37 грн);
  • FEE Nord — 4,68 лея/кВт*ч (10,69 грн).

Для сравнения, клиенты Premier Energy могли платить за свет 2,34 лея/кВт*ч (5,35 грн), поэтому для них ресурс подорожал на 75,2%. Абоненты FEE Nord тратили 2,84 лея/кВт*ч (6,49 грн), значит, для них электроэнергия выросла в цене на 64,7%.

Если говорить об Украине, то наши граждане в 2025 году платят фиксированный тариф на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Значит, разница в стоимости с Молдовой составляет более 50%.

 

Тарифы на свет в Молдове
Молдова повысила тарифы на электроэнергию в январе 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Новые тарифы на отопление

С отоплением ситуация не лучше: Национальное агентство регулирования в энергетике рассмотрело запросы поставщиков и утвердило новые тарифы:

  • для жителей Кишинева — 2 510 леев/Гкал вместо 1 824 леев/Гкал (5 733,42 грн);
  • для жителей Бельцов — 2 126 леев/Гкал вместо 1 819 леев/Гкал (4 856,28 грн);
  • для жителей Комрата — 3 222 леев/Гкал вместо 2 882 леев/Гкал (7 359,80 грн).

Сравнивая стоимость отопления для бытовых потребителей в Украине, ситуация такая: тариф находится на уровне 1 654,41 грн/Гкал, следовательно, разница с населенными пунктами Молдовы составляет от 60% до 75.

 

Тариф на отопление в Молдове
В Молдове подняли тарифы на отопление. Фото: Новини.LIVE

Почему резко подняли тарифы

Молдове приходится закупать электроэнергию на свободном рынке в Румынии, что выходит значительно дороже, чем получать ресурс от ГРЭС в непризнанном Приднестровье. Ведь 1 января прекратился транзит газа в Молдову через Украину, соответственно, тепловая электростанция, которая работает на газе, не может удовлетворить спрос Правого берега.

"Ранее Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, обеспечивала 65-75% потребностей правого берега Днестра. Но с 1 января 2025 года поставки от этой станции прекратились. Для покрытия дефицита Energocom покупает электроэнергию на румынской бирже OPCOM. Цены там зависят от времени суток и особенно высоки утром и вечером, в часы пикового потребления",обьяснили в Premier Energy.

Это стало причиной резкого поднятия тарифов на теплоснабжение и электричество. Лишь импорт из Румынии и европейских стран поможет Молдове стабильно обеспечивать население необходимым ресурсом.

Напомним, 2 декабря власти непризнанного Приднестровья объявили чрезвычайное положение, поскольку вследствие остановки транзита российского газа территорией Украины прекратили функционировать промышленные предприятия. 1 января там отключили отопление и горячее водоснабжение.

Также мы писали, что украинцы меньше платят за газ, чем европейцы. Это объясняется полным покрытием внутренних потребностей благодаря собственному производству, ведь в результате полномасштабной войны мы потеряли большую долю промышленности.

тарифы Молдова электроэнергия Украина отопление

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