Дрова для отопления дома — можно ли использовать хвойные породы деревьев.

Сосновые дрова. Фото: Pexels

Многие украинцы, проживающие в сельской местности или в частном секторе, для отопления своих домов используют дрова. Однако прежде чем запасаться сырьем на зиму, хозяевам следует ознакомиться со свойствами той или иной древесины, ведь далеко не все дрова подходят для печи или камина.

О том, можно ли использовать для отопления дома хвойные породы деревьев, объяснили специалисты специализированного портала "Ukrbio".

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Как выбрать дрова для отопления дома

Выбор правильных дров для отопления – это ключевой фактор, определяющий эффективность обогрева дома, а также безопасность его жильцов. Дрова должны гореть долго, при этом отдавая максимальное количество тепла в помещение.

Также следует обратить внимание на влажность древесины. Она имеет огромное значение при выборе горючего для камина либо печи. Именно от уровня влажности зависит теплотворная способность дров. Обычно считается, что для эффективного горения лучше всего подходят дрова с влажностью не более 25%.

Однако не все виды древесины обладают необходимыми для отопления дома свойствами, поэтому следует внимательно подойти к выбору топлива. Некоторые дрова вообще не подходят для использования в печи, тогда как другие можно применять, но придется потратить больше сырья, чтобы достичь желаемого результата.

Почему хвойные дрова не подходят для отопления

Хвойные деревья , такие как сосна, ель, туя – не лучший выбор для отопления. Эти дрова содержат большое количество смолы, которая не сгорает полностью и приводит к загрязнению дымохода и внутренним частям печи. В процессе горения скапливается копоть. Кроме того, такие дрова нуждаются в длительной сушке.

Какие еще породы деревьев не подходят для отопления

Липа, осина, тополь тоже не подойдут для использования в печи или камине.

Хотя эти породы и не засоряют топку, они быстро сгорают из-за низкой плотности и обладают низкой теплотворной способностью, что делает их неэкономичными для использования.

Береза подходит для обогрева, но при недостаточном доступе воздуха к топке может образовывать много дыма. В этом случае возникает образование смолы, оседающей на стенках дымохода. Также следует избегать дров из вяза, поскольку они дают много дыма, и долго тлеющий кедра.

Какие дрова лучше всего подходят для отопления дома

Твердые породы деревьев обладают высокой теплоотдачей. Дуб, ясень, бук – дороже других, но они обеспечивают стабильный обогрев и не загрязняют печь.

Из-за их способности долго гореть первоначальные расходы, в долгосрочной перспективе могут превратиться в сбережения. Буковые и дубовые дрова можно использовать даже сырыми.

Многие украинские домохозяйства используют дрова для отопления своих домов. Поэтому новость о возможности привлечения к ответственности за хранение топлива без соответствующих документов вызвала обеспокоенность среди граждан.

В последнее время все больше людей выбирают дрова как источник тепла . Это позволяет экономить средства и обеспечить обогрев жилья даже при отключении электроэнергии.