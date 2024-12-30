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Будут ли украинцы получать пенсии по инвалидности в 2025 году

30 декабря 2024 17:12
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пенсионные реформы в 2025 году — что может измениться для граждан с инвалидностью
Женщина в инвалидной коляске Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине в 2025 году могут произойти значительные изменения в пенсионной системе, которые коснутся и выплат по инвалидности. Это предусмотрено в рамках пенсионной реформы, намеченной на 1 июля следующего года.

О том, что может измениться для граждан с инвалидностью в 2025 году, рассказал сайт "На Пенсии".

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Как реформа повлияет на пенсии по инвалидности

Новая реформа направлена на обеспечение справедливости и достаточности пенсий. Однако она также предусматривает постепенную отмену пенсий по инвалидности. Важно отметить, что эти изменения не коснутся лиц, чья инвалидность признана бессрочно.

В будущем из действующего закона "Об обязательном государственном пенсионном страховании" могут изъять раздел, регулирующий пенсии по инвалидности. Этот раздел могут оставить только как временное переходное положение, пока не будет внедрена новая система. Вместо пенсий по инвалидности будут предусматриваться страховые выплаты для лиц с устойчивой утратой трудоспособности.

Какие пенсии по инвалидности получают украинцы

В настоящее время украинцы, имеющие по меньшей мере один год страхового стажа, могут получать пенсию по инвалидности. Ее размер зависит от группы инвалидности и общего страхового стажа.

  • I группа — 100% от пенсии по возрасту;
  • II группа — 90% от пенсии по возрасту.

Минимальный размер этих выплат в 2024 году составляет:

  1. Украинцы с инвалидностью I группы — 2 760 грн.
  2. Работающие украинцы с инвалидностью II группы — 2 093 грн.
  3. Неработающие граждане с инвалидностью II группы — 2 520 грн.

Реформа вызывает немало вопросов, ведь многие граждане волнуются, как она повлияет на их благосостояние. Однако пока можно только следить за новостями, чтобы быть в курсе всех перемен.

Ранее мы писали, что гражданам Украины, которые из-за определенных заболеваний частично потеряли трудоспособность и способность обеспечивать себя, устанавливают III группу инвалидности. Для таких лиц государство предусмотрело различные льготы и финансовую помощь.

Также мы говорили, что для людей с первой группой инвалидности государство обеспечивает значительную социальную поддержку. Однако важно учитывать, что она может зависеть от подгруппы, причин инвалидности и даже социального статуса личности.

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