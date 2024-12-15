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Пенсія і пільги для людей з інвалідністю — що буде у 2025 році

15 грудня 2024 13:21
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Пільги для людей з інвалідністю III групи — у ПФУ пояснили деталі
Чоловік з електричним інвалідним візком. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні III групу інвалідності встановлюють громадянам, які через різні захворювання частково втратили працездатність і можливість себе забезпечувати. Таким громадянам держава встановила низку пільг та виплат.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як в Україні опікуються людьми з III групою інвалідності.

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Які виплати надаються громадянам 

Як зазначають у Пенсійному фонді України (ПФУ), точна сума виплат для українців, які мають III групу інвалідності, встановлюється після з’ясування наступної інформації:

  • чи працює людина після настання інвалідності;
  • коли саме була отримана група інвалідності. 

Залежно від цього, держава встановлює такі ставки для виплат: 

  • українці з інвалідністю з дитинства отримують 60% від прожиткового мінімуму для осіб, які не можуть виконувати трудову діяльність;
  • українці, які отримали інвалідність до повноліття, отримують 70% від прожиткового мінімуму. 

Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю III групи залежать від того, чи є у громадянина робота. Якщо особа з III групою не працює, її мінімальна виплата складає 2 520 гривень. Якщо в особи є робота, тоді виплата зменшується до 2 093 гривень. 

Також держава виплачує пенсії українцям з  III  групою інвалідності. Виплата становить 50% від пенсії за віком, визначеної для цієї особи. 

Не тільки грошова допомога — які ще пільги належать українцям з III групою інвалідності 

Медичні пільги

Особи з інвалідністю III групи мають право користуватися пільгами для отримання медичних виробів. До них належать, наприклад,  протези зубів. Також громадяни забезпечуються засобами, які згодом будуть використані в рамках реабілітації. 

Також громадянину з відповідним медичним висновком надають у користування на пільгових умовах крісло з електроприводом.

Освіта 

Якщо студенти з інвалідністю III групи отримують стипендію, то її продовжують нараховувати у повному обсязі. Водночас абітурієнтів з високими балами під час вступу можуть поза конкурсом зарахувати у вищий заклад освіти. А діти з інвалідністю III групи з особливими талантами, можуть безплатно навчатися у творчих навчальних закладах. 

Також громадянам надають ще низку пільг. Наприклад, їм можна не проходити випробувальний термін під час працевлаштування.  А люди, які працюють після настання інвалідності, можуть: 

  • один раз на рік скористатися 30-денною відпусткою без збереження зарплати плати;
  • отримати додаткову відпустку зі збереженням зарплати – 14 днів на рік. Плюс два дні додаткової відпустки до стандартної щорічної. 

Раніше ми розповідали, що деяким українцям, які мають посвідчення УБД, доведеться подавати нову заяву на отримання пільг у 2025 році. 

Також нагадаємо, що частина українців може платити значно менше за комунальні послуги. Щоби оформити таку пільгу, громадянам потрібно звернутися до Пенсійного фонду. 

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