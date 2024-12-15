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Пенсия и льготы для людей с инвалидностью — что будет в 2025

15 декабря 2024 13:21
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Льготы для людей с инвалидностью III группы – в ПФУ объяснили детали
Мужчина с электрической инвалидной коляской. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине III группу инвалидности присваивают гражданам, которые из-за разных заболеваний частично потеряли трудоспособность и возможность себя обеспечивать. Таким людям государство установило ряд льгот и выплат.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как в Украине поддерживают людей с III группой инвалидности.

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Как отмечают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), точная сумма выплат для украинцев, имеющих III группу инвалидности, устанавливается после выяснения следующей информации:

  • работает ли человек после наступления инвалидности;
  • когда именно была получена группа инвалидности.

В зависимости от этого государство устанавливает следующие ставки для выплат:

  • украинцы с инвалидностью с детства получают 60% прожиточного минимума для лиц, которые не могут выполнять трудовую деятельность;
  • украинцы, получившие инвалидность до совершеннолетия, получают 70% прожиточного минимума.

Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы зависят от того, есть ли у гражданина ли работа. Если лицо с III группой не работает, его минимальная выплата составляет 2520 гривен. Если у человека есть работа, тогда выплата уменьшается до 2 093 гривен.

Также государство выплачивает пенсии украинцам с III группой инвалидности. Выплата составляет 50% от пенсии по возрасту, определенной для этого лица.

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Медицинские льготы

Лица с инвалидностью III группы имеют право пользоваться льготами для получения медицинских изделий. К ним относятся, например, протезы зубов. Также граждан обеспечивают средствами, которые впоследствии будут использованы в рамках реабилитации.

Еще гражданину с соответствующим медицинским заключением на льготных условиях предоставляют в пользование кресло с электроприводом.

Образование

Если студент с инвалидностью III группы получает стипендию, то ее продолжают начислять в полном объеме. В то же время абитуриентов с высокими баллами при поступлении могут вне конкурса зачислить в высшее учебное заведение. А дети с инвалидностью III группы с особыми талантами могут бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.

Также гражданам предоставляют еще ряд льгот. К примеру, им можно не проходить испытательный срок во время трудоустройства. А люди, работающие после наступления инвалидности, могут:

  • один раз в год воспользоваться 30-дневным отпуском без сохранения зарплаты платы;
  • получить дополнительный отпуск с сохранением зарплаты – 14 дней в году. Плюс два дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному.

Ранее мы рассказывали, что некоторым украинцам с удостоверением УБД придется подавать новое заявление на получение льгот в 2025 году.

Также напомним, что часть украинцев может платить значительно меньше за коммунальные услуги. Чтобы оформить такую льготу, гражданам следует обратиться в Пенсионный фонд.

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