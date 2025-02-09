Средний класс в Украине – кто к нему относится, главные критерии и доходы

Украинские гривны. Фото: УНИАН

Понятие "средний класс" в Украине размыто, поскольку нет четких критериев принадлежности к нему. Обычно так называют людей, которых трудно отнести в категорию богатых, но и бедными их не назовешь. Интересно узнать, кто из украинцев может принадлежать к среднему классу и сколько есть таких граждан.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, есть ли в Украине представители среднего класса и сколько их.

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Критерии принадлежности к среднему классу

Они отличаются в разных уголках мира. На территории США считают, что представители среднего класса могут себе позволить дополнительные блага, кроме продуктов питания, одежды или аренды жилья. Например, им должно хватать на покупку автомобиля, бытовой техники и даже недвижимости.

В Европе похожий подход к определению представителей среднего класса. Бедными называют людей, которые не способны купить базовую бытовую технику, отдыхать минимум неделю за год в других городах/странах, сформировать финансовую подушку и тому подобное.

Что касается Украины, то Институт демографии относит к этой прослойке населения граждан, средний месячный доход которых превышает 5 прожиточных минимумов (в 2025 году это 15 140 грн). Зато в 2016 году Центр Разумкова провел комплексное исследование, учитывая такие критерии:

устойчивое самоопределение;

самооценку уровня материального положения;

уровень образования;

ощущение общности интересов;

доминирование в ближайшем социальном окружении.

Результаты показали, что 14,2% людей можно четко отнести к среднему классу, а 34,8% населения находились где-то на периферии. Конечно, с тех пор многое изменилось, особенно учитывая трехлетнюю полномасштабную войну с Россией, которая лишила многих людей дохода и дома.

В 2024 году народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко в эфире Новини.LIVE рассказал, что около 40% украинцев считают себя средним классом, но их доходы не соответствуют этому уровню. На самом же деле в эту прослойку входит менее 7%, если брать во внимание реальные доходы граждан.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зарплаты украинцев изменились из-за полномасштабной войны. Ситуация на рынке труда остается непростой ввиду дефицита сотрудников. Наиболее востребованными являются рабочие профессии, представители которых могут похвастаться неплохими доходами.

Также мы писали, что доход бывшего нардепа-регионала побил все рекорды. Он получает специальную пенсию в размере почти 246 000 грн. Такого результата удалось добиться путем определенных манипуляций и нормы закона, которую давно хотят отменить.