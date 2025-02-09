Середній клас в Україні – хто до нього належить, головні критерії та доходи

Українські гривні. Фото: УНІАН

Поняття "середній клас" в Україні розмите, оскільки немає чітких критеріїв приналежності до нього. Зазвичай так називають людей, яких важко віднести до категорії багатих, але й бідними їх не назвеш. Цікаво дізнатися, хто з українців може належати до середнього класу і скільки є таких громадян.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи є в Україні представники середнього класу і скільки їх.

Читайте також:

Критерії приналежності до середнього класу

Вони відрізняються у різних куточках світу. На території США вважають, що представники середнього класу можуть собі дозволити додаткові блага, окрім продуктів харчування, одягу чи оренди житла. Наприклад, їм повинно вистачати на купівлю автомобіля, побутової техніки і навіть нерухомості.

У Європі схожий підхід до визначення представників середнього класу. Бідними називають людей, які не здатні купити базову побутову техніку, відпочивати мінімум тиждень на рік в інших містах/країнах, сформувати фінансову подушку тощо.

Що стосується України, то Інститут демографії відносить до цього прошарку населення громадян, середній місячний дохід яких переважає 5 прожиткових мінімумів (у 2025 році це 15 140 грн). Натомість у 2016 році Центр Разумкова провів комплексне дослідження, врахувавши такі критерії:

стійке самовизначення;

самооцінку рівня матеріального становища;

рівень освіти;

відчуття спільності інтересів;

домінування у найближчому соціальному оточенні.

Результати показали, що 14,2% людей можна чітко віднести до середнього класу, а 34,8% населення перебували десь на периферії. Звісно, відтоді багато що змінилося, особливо з огляду на трирічну повномасштабну війну з Росією, яка позбавила багатьох людей доходу і дому.

У 2024 році народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко в ефірі Новини.LIVE розповів, що орієнтовно 40% українців вважають себе середнім класом, але їхні доходи не відповідають цьому рівню. Насправді ж у цей прошарок входить менше 7%, якщо брати до уваги реальні доходи громадян.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зарплати українців змінилися через повномасштабну війну. Ситуація на ринку праці залишається непростою з огляду на дефіцит працівників. Найбільш затребуваними є робітничі професії, представники яких можуть похвалитися непоганими доходами.

Також ми писали, що дохід колишнього нардепа-регіонала побив усі рекорди. Він отримує спеціальну пенсію в розмірі майже 246 000 грн. Такого результату вдалося добитися шляхом певних маніпуляцій та норми закону, яку давно хочуть скасувати.