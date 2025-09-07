Курс доллара в сентябре — что готовит валютный рынок украинцам в ближайшее время

Купюры доллара. Фото: Pexels

В течение августа 2025 года официальный курс гривны к доллару упал ориентировочно на 40 копеек. Нисходящая тенденция объясняется политикой Национального банка, который пытается удерживать показатели на относительно низком уровне, чтобы снизить темпы инфляции. Возникает вопрос, продолжится ли тренд в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара в Украине на следующей неделе.

Чего ждать от курса доллара

В первые дни сентября наши граждане наблюдали за формированием восходящего тренда, но он продержался недолго. Уже на понедельник, 8 сентября, НБУ рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 41,21 грн/долл. (-13 копеек).

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил на собственной Facebook-странице, что на протяжении трех лет полномасштабной войны гривна традиционно ослабевала в первый месяц осени.

Зато доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал редакции Новини.LIVE, что экономических или геополитических сдвигов, которые могли бы повлиять на курсовые показатели, в ближайшее время не предвидится. Так что украинцы могут спокойно заниматься обменом валюты, не беспокоясь о потенциальном удорожании доллара.

"Если посмотреть на рынок, на предложение и спрос, то сейчас ситуация почти сбалансирована. Нет особого спроса на доллар, но это сезонный фактор. Не думаю, что курс поднимется выше 42 грн/долл. в ближайшее время, но тенденция к этому остается", — отметил эксперт.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Почему доллар может вырасти в цене

С другой стороны, нельзя исключать вероятность небольшого удорожания американской валюты ввиду нестабильного баланса между спросом и предложением. Активизации покупки долларов будут способствовать такие факторы:

сезон отпусков завершился, следовательно граждане начнут больше накапливать валюты;

вернулась деловая активность, значит, усилится импорт товаров, которые будут покупать за иностранную валюту;

массированные обстрелы россиянами энергетической/газовой инфраструктуры способны вернуть потребность Украины в импорте электроэнергии.

В целом курс доллара действительно может немного вырасти, учитывая перечисленные факторы. Но Национальный банк не допустит резкого колебания показателей и будет в дальнейшем проводить политику управляемой гибкости. Поэтому в ближайшее время американская валюта будет стоить от 41,25 до 42,50 грн/долл.

Что еще нужно знать украинцам

