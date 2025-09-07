Відео
Час для купівлі — що буде з курсом долара найближчим часом

Час для купівлі — що буде з курсом долара найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 08:10
Курс долара у вересні — що готує валютний ринок українцям найближчим часом
Купюри долара. Фото: Pexels

Протягом серпня 2025 року офіційний курс гривні до долара впав орієнтовно на 40 копійок. Низхідна тенденція пояснюється політикою Національного банку, який намагається утримувати показники на відносно низькому рівні, аби знизити темпи інфляції. Постає питання, чи продовжиться тренд найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара в Україні наступного тижня.

Читайте також:

Чого чекати від курсу долара

В перші дні вересня наші громадяни спостерігали за формуванням висхідного тренду, але він протримався недовго. Вже на понеділок, 8 вересня, НБУ розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 41,21 грн/дол. (-13 копійок).

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважив на власній Facebook-сторінці, що упродовж трьох років повномасштабної війни гривня традиційно слабшала в перший місяць осені.

Натомість доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів редакції Новини.LIVE, що економічних або геополітичних зрушень, які могли би вплинути на курсові показники, найближчим часом не передбачається. Отже українці можуть спокійно займатися обміном валюти, не переймаючись потенційним дорожчанням долара.

"Якщо подивитися на ринок, на пропозицію і попит, то зараз ситуація майже збалансована. Немає особливого попиту на долар, але це сезонний фактор. Не думаю, що курс підніметься вище 42 грн/дол. найближчим часом, але тенденція до цього залишається", — зазначив експерт.

Час для купівлі — що буде з курсом долара найближчим часом - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Чому долар може зрости в ціні

З іншого боку, не можна виключати ймовірність невеликого дорожчання американської валюти з огляду на нестабільний баланс між попитом і пропозицією. Активізації купівлі доларів сприятимуть такі фактори:

  • сезон відпусток завершився, отже громадяни почнуть більше накопичувати валюти;
  • повернулася ділова активність, отже посилиться імпорт товарів, які купуватимуть за іноземну валюту;
  • масовані обстріли росіянами енергетичної/газової інфраструктури здатні відновити потребу України в імпорті електроенергії.

Загалом курс долара дійсно може трохи вирости, враховуючи перелічені чинники. Але Національний банк не допустить різкого коливання показників і буде надалі провадити політику керованої гнучкості. Тому найближчим часом американська валюта коштуватиме від 41,25 до 42,50 грн/дол.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям можуть видати долари з зірочкою. Маркування на банкнотах означає, що цією купюрою замінили іншу, пошкоджену при друкуванні. Зірочка не впливає на номінальну вартість, але може зацікавити колекціонерів валюти.

Також ми писали, кого зобразили на доларових банкнотах. Залежно від номіналу на купюрах є портрети Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Лінкольна, Бенджаміна Франкліна, Олександра Гамільтон, Ендрю Джексона та Улісса С. Гранта.

курс валют курс долара гроші долар обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
