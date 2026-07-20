Мошенники нацелились на деньги пенсионеров: жертвами аферы стали бывший премьер-министр и народная артистка Украины

Мужчина с телефоном в руке, женщина держит карточку в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине активизировалась новая мошенническая схема, жертвами которой чаще всего становятся пожилые люди. Мошенники звонят пенсионерам, выдают себя за сотрудников СБУ или полиции, обвиняют в якобы финансировании государства-агрессора и под психологическим давлением выманивают крупные суммы денег.

О новой схеме в эфире "Громадського радіо" рассказала пресс-секретарь Днепровского управления Главного управления Национальной полиции в Киеве Анастасия Майстренко, передают Новини.LIVE.

Как действуют мошенники

По словам правоохранителей, мошенники звонят пожилым людям и сообщают, что против них якобы возбуждено уголовное дело. Как правило, в качестве повода называют покупку лекарств или биологически активных добавок через интернет.

Мошенники утверждают, что приобретенные препараты якобы были российского производства, а значит, покупатель "финансировал государство-агрессора". Чтобы заставить человека поверить, они присылают в мессенджерах поддельные повестки с требованием явиться на допрос в полицию или СБУ.

На этом давление не заканчивается. Во время видеозвонков злоумышленники просят показать квартиру и места, где хранятся деньги, драгоценности или другие ценные вещи. После этого они запугивают уголовной ответственностью и убеждают передать или перечислить сбережения якобы для "проверки".

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Одна из самых громких афер произошла в мае. Мошенник, представившийся сотрудником СБУ, обвинил пожилого мужчину в финансировании России, прислал ему поддельные повестки и убедил, что против него возбуждено уголовное дело.

Под давлением пенсионер согласился выполнить все требования и во время личной встречи передал мошеннику наличные в разных валютах на общую сумму около 6,7 млн гривен. Скорее всего, речь идет о случае, жертвой которого стал бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.

По аналогичной схеме пострадала и народная артистка Украины. Злоумышленник обвинил женщину в государственной измене, прислал ей поддельную повестку и убедил, что необходимо "проверить" ее сбережения. В результате она передала мошеннику 128 тысяч долларов наличными и дополнительно перечислила более 400 тысяч гривен на различные счета.

Как уберечься от мошенников

В полиции подчеркивают, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам с требованием передать деньги, не проводят следственные действия по телефону и не просят сообщать конфиденциальную информацию или "декларировать" свои сбережения.

Если вы получили подобный звонок, необходимо:

немедленно прервать разговор;

не сообщать личные или банковские данные;

не совершать никаких финансовых операций;

связаться с родными или учреждением, от имени которого звонили;

сообщить об инциденте по номеру 102 или 112.

Правоохранители призывают украинцев критически относиться к любым телефонным сообщениям о якобы уголовных делах, банковских счетах или необходимости срочно перечислить средства. Если информация вызывает сомнения, ее следует проверять только через официальные каналы и не принимать решений под психологическим давлением.

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