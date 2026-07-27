Брак могут признать недействительным: какие последствия ждут "супругов"

По каким причинам брак может быть признан недействительным в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Украине брак должен соответствовать определенным требованиям, установленным законом. Если при его заключении были нарушены эти правила, такой брак может быть признан недействительным. В таком случае он не создает для супругов тех прав и обязанностей, которые обычно возникают после регистрации брака.

О том, какой брак могут признать недействительным в Украине и какие последствия это будет иметь для "супругов", рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Когда брак считается недействительным автоматически

Семейный кодекс Украины различает три вида ситуаций:

брак, который сразу считается недействительным по закону;

брак, который может быть признан недействительным только через суд;

брак, в отношении которого суд может принять решение о недействительности.

По закону брак считается недействительным, если он был зарегистрирован:

с лицом, которое суд признал недееспособным;

с человеком, который уже находился в другом официальном браке;

между близкими родственниками по прямой линии родства, а также между родными братом и сестрой.

В таких случаях по заявлению заинтересованного лица орган государственной регистрации актов гражданского состояния может прекратить действие записи о таком браке.

Если человек вступил во второй брак, имея предыдущий брак, но к моменту признания второго брака недействительным первый уже прекратился, второй брак может вступить в силу с момента прекращения предыдущего.

Когда брак признает недействительным суд

Суд может признать брак недействительным, если во время его регистрации не было свободного и добровольного согласия одного из супругов.

Например, если человек из-за состояния здоровья, алкогольного, наркотического или токсического опьянения не мог осознавать свои действия или управлять ими. Также основанием может быть принуждение к браку посредством физического или психологического насилия.

Еще одна причина — фиктивный брак. Речь идет о случаях, когда люди вступили в брак не для создания семьи и совместной жизни, а с иной целью, без намерения выполнять права и обязанности супругов.

В то же время суд не признает брак недействительным, если на момент рассмотрения дела исчезли обстоятельства, из-за которых человек не мог свободно согласиться на брак, или стороны уже фактически создали семью.

В каких случаях суд может аннулировать брак

Существуют ситуации, когда брак не является автоматически недействительным, но суд может признать его таковым. Это возможно, если брак был заключен:

между усыновителем и усыновленным ребенком с нарушением закона;

с лицом, не достигшим брачного возраста и не получившим разрешения на вступление в брак;

между двоюродными братом и сестрой или между тётей, дядей и племянником или племянницей;

с человеком, который скрыл тяжкую болезнь или заболевание, опасное для другого супруга или будущих детей.

При рассмотрении дела суд учитывает все обстоятельства: насколько были нарушены права человека, как долго стороны жили вместе, какие между ними были семейные отношения и другие важные факты.

С какого момента брак считается недействительным

Если суд признал брак недействительным или закон прямо определяет его недействительность, он считается таковым со дня государственной регистрации, а не с момента вынесения судебного решения. То есть юридические последствия распространяются на весь период существования такого союза.

Какие последствия влечет признание брака недействительным

Недействительный брак не создает прав и обязанностей супругов. В частности:

смена фамилии в результате такого брака не имеет надлежащего правового основания;

алименты, которые одно лицо получало от другого в таком браке, могут подлежать возврату;

лицо, переехавшее в жилье другого лица в результате заключения недействительного брака, не приобретает права пользования этим жильем;

имущество, приобретенное в ходе такого брака, не считается общей собственностью супругов, а принадлежит сторонам как совместная долевая собственность.

Эти правила применяются к тем случаям, когда лицо знало о препятствиях для заключения брака, но скрыло их.

Если человек не знал и не мог знать о причинах, по которым брак не должен был быть зарегистрирован, закон защищает его права. Такое лицо может:

требовать раздела имущества по правилам, применимым к супругам;

пользоваться жильем, в которое она вселилась в результате брака;

получать алименты в предусмотренных законом случаях;

оставить себе фамилию, которую она выбрала после вступления в брак.

Кроме того, признание брака недействительным не влияет на права ребенка, родившегося в таком союзе. Ребенок имеет те же права, что и дети, рожденные в законном браке.

Ранее Новини.LIVE писали, что расторжение брака — это не только формальная процедура с подписанием документов и прекращением совместной жизни. Если не урегулировать все важные вопросы надлежащим образом, один из супругов может лишиться части совместно нажитого имущества и столкнуться с трудностями в вопросах воспитания и общения с детьми.

Также Новини.LIVE рассказывали, что не каждый брак заключается с целью создания семьи. В некоторых случаях у супругов могут быть другие мотивы — например, получение гражданства или вида на жительство, сокрытие активов или извлечение определенных выгод. При таких обстоятельствах может возникать вопрос о фиктивности брака.