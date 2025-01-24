Сколько нужно задолжать за коммуналку, чтобы конфисковали жилье в 2025 году

Человек пришел рассчитаться с коммунальными долгами. Фото: УНИАН

Согласно решению суда, к должникам за жилищно-коммунальные услуги могут применяться различные меры для погашения задолженности. Потребление коммунальных услуг регулируется в соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах". Даже во время военного положения украинцы обязаны оплачивать счета.

О том, могут ли отобрать жилье у украинцев из-за долгов за коммунальные услуги в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Если счета не оплачиваются, должникам могут предложить реструктуризацию долга, то есть распределить задолженность на части, которые нужно выплатить в течение определенного периода, обычно он не превышает 5 лет. Если этого не будет сделано, поставщики услуг могут обратиться с иском о взыскании задолженности. Суд может принять одно из следующих решений:

Наложение ареста на имущество должника. Блокирование банковских счетов для списания средств на погашение долга (могут взимать до 50% пенсии, если остаток не меньше прожиточного минимума). Конфискация недвижимости, если долг превышает 160 тысяч гривен (20 минимальных зарплат).

Как видим, конфискация жилья — это крайняя мера, которая не применяется если долг меньше 160 тысяч гривен или есть другие средства или имущество для погашения долга. Кроме того, единственное жилье обычно не изымается, но могут наложить арест на банковские счета.

Могут ли забрать квартиру из-за долгов

Случаи конфискации довольно редки, но риск увеличивается, если долг почти равен стоимости недвижимости. Если в квартире зарегистрированы несовершеннолетние или люди с инвалидностью, для изъятия жилья нужно получить разрешение органов опеки или решение суда.

Во время военного положения украинцы все равно обязаны платить за коммуналку. До конца 2023 года пеня и штрафы не начислялись, но с 2024 года эти ограничения отменены. Должников могут штрафовать, а также начислять пеню до 0,01% от долга за день, но не более 100% суммы долга.

В то же время долги, возникшие после 24 февраля 2022 года на территориях боевых действий или оккупации, не подлежат принудительному взысканию. Также запрещено прекращать поставки коммунальных услуг в таких регионах.

Ранее мы писали, что из-за полномасштабной войны с Россией финансовые возможности украинцев значительно ограничились. Правительство принимает ряд мер, направленных на облегчение финансового бремени для граждан. Например, для некоторых лиц при определенных условиях было разрешено не оплачивать коммунальные услуги.

Также мы рассказывали, что субсидии являются важным инструментом поддержки украинских семей, которые не могут полностью оплачивать коммунальные услуги. Однако, чтобы получать помощь, необходимо придерживаться установленных правил, поскольку в противном случае выплаты могут отменить.