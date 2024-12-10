Как вернуть долг без расписки и реально ли получить свои деньги

Украинские гривны в руке. Фото: Unsplash

Часто украинцы одалживают деньги друзьям, знакомым, коллегам, родственникам и тому подобное. Если существует доверие между сторонами, то соглашение скрепляется на словах. А кто-то заключает договор займа и выдает долговую расписку, чтобы вернуть свои деньги. Возникает вопрос, можно ли взыскать задолженность с человека, если нет расписки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать украинцам, которые дали деньги в долг без расписки.

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Три способа вернуть деньги

Важно понимать, что договор займа и долговая расписка — это основные документы, с помощью которых можно вернуть собственные средства. В их отсутствие придется пользоваться другими доступными способами. Специалист юридического маркетплейса "Консультант" Елена Николаенко назвала несколько возможных путей возврата долга без расписки:

устная договоренность (сначала нужно поговорить с должником, узнать причину отказа, совместно дойти до решения проблемы);

устное доказательство (важно иметь свидетелей заключения сделки и другие подтверждения факта получения средств взаймы);

правовые меры (заявление в полицию или обращение в суд);

помощь профильных компаний, в частности коллекторов.

"Возвращение долга без расписки предполагает отсутствие письменного документа, подтверждающего наличие обязательства между сторонами. В такой ситуации сложнее доказать факт заключения соглашения и обязанность должника по возврату средств. Тогда роль адвоката становится критической для защиты ваших прав и интересов", — констатировала Елена Николаенко.

Как вернуть долг через суд

Если душевный разговор не сработал, остается участие в судебном процессе. Будет непросто, так что важно найти опытного адвоката, который сможет защитить права истца и доказать наличие задолженности. Первоочередной задачей будет собрать все возможные доказательства того, что конкретный человек должен вам деньги. В частности:

переписка сторон;

голосовые сообщения и записанные разговоры;

свидетельские показания;

банковские квитанции о переводе денег на счет или карту;

обращение в полицию и т.д.

Именно на основании этих документов адвокат подготовит исковое заявление в суд. Даже на этапе юридического консультирования и сбора доказательной базы можно вернуть средства, минуя радикальные меры. Должники часто бывают не готовы к участию в судебном процессе, поэтому отдают полную сумму во избежание ответственности.

Отметим, в редких случаях даже судебное решение не будет способствовать положительному завершению дела. Ибо у ответчика банально может не быть средств на банковском счете, никакого дохода и даже имущества для конфискации.

Напомним, у некоторых клиентов Ощадбанка возникает несуществующая задолженность. Служба поддержки сообщила, что проблему вызывают технические сбои. После исправления ситуации долг должен автоматически погаситься.

Также мы писали, что украинцы должны завершить определенные финансовые дела к Новому году, чтобы не переносить в 2025-й денежные проблемы. Речь идет о погашении всех долгов, закрытии кредитных лимитов, формировании бюджета, расчете расходов и т.д.