Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Долг без расписки — реально ли вернуть свои деньги arrow

Долг без расписки — реально ли вернуть свои деньги

10 декабря 2024 12:38
Елизавета Супивская - редактор
Как вернуть долг без расписки и реально ли получить свои деньги
Украинские гривны в руке. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Часто украинцы одалживают деньги друзьям, знакомым, коллегам, родственникам и тому подобное. Если существует доверие между сторонами, то соглашение скрепляется на словах. А кто-то заключает договор займа и выдает долговую расписку, чтобы вернуть свои деньги. Возникает вопрос, можно ли взыскать задолженность с человека, если нет расписки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать украинцам, которые дали деньги в долг без расписки.

Читайте также:

Три способа вернуть деньги

Важно понимать, что договор займа и долговая расписка — это основные документы, с помощью которых можно вернуть собственные средства. В их отсутствие придется пользоваться другими доступными способами. Специалист юридического маркетплейса "Консультант" Елена Николаенко назвала несколько возможных путей возврата долга без расписки:

  • устная договоренность (сначала нужно поговорить с должником, узнать причину отказа, совместно дойти до решения проблемы);
  • устное доказательство (важно иметь свидетелей заключения сделки и другие подтверждения факта получения средств взаймы);
  • правовые меры (заявление в полицию или обращение в суд);
  • помощь профильных компаний, в частности коллекторов.

"Возвращение долга без расписки предполагает отсутствие письменного документа, подтверждающего наличие обязательства между сторонами. В такой ситуации сложнее доказать факт заключения соглашения и обязанность должника по возврату средств. Тогда роль адвоката становится критической для защиты ваших прав и интересов", — констатировала Елена Николаенко.

Как вернуть долг через суд

Если душевный разговор не сработал, остается участие в судебном процессе. Будет непросто, так что важно найти опытного адвоката, который сможет защитить права истца и доказать наличие задолженности. Первоочередной задачей будет собрать все возможные доказательства того, что конкретный человек должен вам деньги. В частности:

  • переписка сторон;
  • голосовые сообщения и записанные разговоры;
  • свидетельские показания;
  • банковские квитанции о переводе денег на счет или карту;
  • обращение в полицию и т.д.

Именно на основании этих документов адвокат подготовит исковое заявление в суд. Даже на этапе юридического консультирования и сбора доказательной базы можно вернуть средства, минуя радикальные меры. Должники часто бывают не готовы к участию в судебном процессе, поэтому отдают полную сумму во избежание ответственности.

Отметим, в редких случаях даже судебное решение не будет способствовать положительному завершению дела. Ибо у ответчика банально может не быть средств на банковском счете, никакого дохода и даже имущества для конфискации.

Напомним, у некоторых клиентов Ощадбанка возникает несуществующая задолженность. Служба поддержки сообщила, что проблему вызывают технические сбои. После исправления ситуации долг должен автоматически погаситься.

Также мы писали, что украинцы должны завершить определенные финансовые дела к Новому году, чтобы не переносить в 2025-й денежные проблемы. Речь идет о погашении всех долгов, закрытии кредитных лимитов, формировании бюджета, расчете расходов и т.д.

суд деньги долги документы юристы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:54 Российские военные получают чипы из США — в ЦПД отреагировали

12:53 Разминирование Николаевщины — когда будет безопасно

12:50 Семью волонтеров из Черкасской области пытались взорвать в доме

12:38 Долг без расписки — реально ли вернуть свои деньги

12:29 Инвалидность за 9 тысяч долларов — схема для уклонистов в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

12:29 Аналитики назвали лекарства, которые украинцы покупают чаще

12:20 У Зеленского заявили с чего начнется работа Контактной группы

12:05 Штраф за аванс — когда работодателя могут наказать

11:59 Подробности пожара в одесской Аркадии — погиб мужчина

11:59 В Киеве непогода сорвала флаг с Родины-матери — фото, видео

12:54 Российские военные получают чипы из США — в ЦПД отреагировали

12:53 Разминирование Николаевщины — когда будет безопасно

12:50 Семью волонтеров из Черкасской области пытались взорвать в доме

12:38 Долг без расписки — реально ли вернуть свои деньги

12:29 Инвалидность за 9 тысяч долларов — схема для уклонистов в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

12:29 Аналитики назвали лекарства, которые украинцы покупают чаще

12:20 У Зеленского заявили с чего начнется работа Контактной группы

12:05 Штраф за аванс — когда работодателя могут наказать

11:59 Подробности пожара в одесской Аркадии — погиб мужчина

11:59 В Киеве непогода сорвала флаг с Родины-матери — фото, видео

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Text

08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
Text

22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

Text

18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Text

18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Text

17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам