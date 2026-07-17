Более 42% минимальной зарплаты: в чем Киев обогнал европейские столицы
С 15 июля 2026 года проезд в Киеве значительно подорожал. Вместо 8 грн за однократное пользование общественным транспортом пассажирам приходится платить 30 грн. А безлимитный проездной билет на месяц теперь стоит около 3 600 грн. Не помешает узнать, насколько сильно различаются расходы в Киеве и других крупных городах Европы.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую долю минимальной зарплаты "съедает" проездной билет в разных странах Европы.
Стоимость проездного билета в Европе
Расходы на поездки в общественном транспорте существенно различаются в европейских городах. Даже в пределах одного населенного пункта не всегда установлены единые тарифы: цены могут меняться в зависимости от зоны, времени суток и способа оплаты.
Согласно информации на официальном портале Киевской городской государственной администрации, разовая поездка в метро и на наземном транспорте с 15 июля обходится пассажирам в 30 грн. Месячный билет стоит 3 656 грн, или 71 евро. Еще 14 июля на абонемент в столице тратили всего 800 грн.
В других городах Европы цены на проездной варьируются от 235 евро (12 000 грн) в Лондоне до 15,36 евро (790 грн) в Бухаресте. В перечень населенных пунктов, где стоимость месячного абонемента на общественный транспорт самая высокая, входят Мадрид (142 евро, 7 270 грн), Амстердам (129 евро, 6 600 грн), Берлин (114 евро, 5 830 грн) и Париж (90,8 евро, 4 650 грн).
Стоимость проездного по сравнению с минимальной зарплатой
По состоянию на июль 2026 года МЗП в Украине составляет 8 647 грн (169 евро). Получается, доля стоимости месячного проездного в Киеве — 42,28% от минимальной зарплаты. То есть пассажиры должны потратить почти половину МЗП на абонемент.
Это самый высокий показатель среди всех рассмотренных городов Европы. Благодаря данным Евростата мы сравнили ориентировочную цену на транспортный билет с минимальной зарплатой в конкретных странах. Доля стоимости 4-недельного проездного в размере МЗП составляет:
- Лондон (Великобритания) — 10,31%;
- Мадрид (Испания) — 10,28%;
- Париж (Франция) — 4,98%;
- Берлин (Германия) — 4,87%;
- Будапешт (Венгрия) — 3,14%;
- Прага (Чехия) — 2,46%;
- Варшава (Польша) — 2,19%;
- Бухарест (Румыния) — 1,93%.
Как видно, киевский проездной хотя и не стал одним из самых дорогих в Европе, однако теперь считается наименее доступным с учетом уровня минимальной зарплаты в Украине.
Жителям столицы придется тратить почти половину МЗП на оплату месячного абонемента, тогда как в других европейских столицах эта доля не превышает 10%. Для граждан с небольшими доходами такое соотношение будет критическим, ведь выделить из своего бюджета расходы в размере 3 656 грн они не смогут.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве с 15 июля выросла стоимость разовой поездки в общественном транспорте. Вместо 8 грн пассажиры должны платить 30 грн. Однако существуют способы сэкономить, например, купив месячный безлимитный проездной.
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