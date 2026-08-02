Более 1000 грн доплаты в августе: в ПФУ пояснили, кто получит дополнительные деньги

Возрастные надбавки для пенсионеров в августе. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Многие пожилые украинцы получают не только основную пенсию, но и дополнительную финансовую помощь от государства. Одной из таких выплат является ежемесячная доплата в размере 1 038 гривен. Однако для получения этой доплаты необходимо соответствовать нескольким условиям.

О том, кто может получить дополнительно 1 038 гривен в августе 2026 года и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может получить доплату в августе

Право на эту выплату имеют пенсионеры по возрасту, которые одновременно соответствуют следующим требованиям:

проживают одни;

достигли 80-летнего возраста;

не имеют трудоспособных родственников, которые по закону обязаны их содержать;

по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе, что подтверждено заключением врачей.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, надбавка не назначается.

Как оформить надбавку в 2026 году

Доплата не начисляется автоматически. Чтобы ее получить, нужно лично обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. Перед этим необходимо посетить семейного врача. Он выдаст направление на прохождение врачебно-консультативной комиссии, которая определит, действительно ли человек нуждается в постоянном постороннем уходе.

После получения медицинского заключения его вместе с заявлением и другими необходимыми документами нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда.

На какой размер пособия можно рассчитывать в августе 2026 года

В 2026 году размер этой ежемесячной надбавки составляет 1 038 гривен. Выплата рассчитывается как 40 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Какие еще возрастные доплаты можно получить в августе 2026 года

Помимо этой помощи, для украинцев в возрасте от 70 лет предусмотрены также возрастные доплаты к пенсии. Их размер составляет от 300 до 570 гривен, в зависимости от возраста пенсионера. Такие надбавки назначаются только при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривен в месяц.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым украинцам придется сменить банк для получения пенсии и других государственных выплат. "Укрэксимбанк" сообщил, что больше не будет обслуживать счета, на которые поступают пенсии, социальная помощь, льготы и субсидии. Поэтому клиентам нужно будет перейти в другой уполномоченный банк.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году отдельные украинцы смогут получить единовременную выплату при выходе на пенсию. Ее сумма составит не менее 25 950 гривен. Однако деньги предоставят только тем, кто выполнит определенные условия.