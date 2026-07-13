"Боевые" надбавки военным: кто будет получать 30, 50 и 100 тысяч гривен

Украинские военнослужащие, деньги в кармане. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Министерство обороны Украины обновило механизм начисления дополнительных денежных вознаграждений военнослужащим. Как и ранее, защитники будут получать доплату в размере 30, 50 или 100 тысяч гривен за выполнение боевых задач. При этом нововведения четко определяют, кто имеет право на эти выплаты и какие документы необходимы для подтверждения.

О том, как будут начисляться "боевые" военнослужащим, рассказало информационное агентство Минобороны "АрмияInform", передают Новини.LIVE.

Кто будет получать доплату в размере 100 000 грн

Такую сумму будут выплачивать военнослужащим, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или выполняют специальные задачи в районах их проведения. Она начисляется пропорционально времени, которое военнослужащий фактически провел в зоне выполнения таких задач.

Право на эту выплату имеют военнослужащие различных родов войск и специальностей — от пехотинцев, разведчиков и саперов до военных медиков, летчиков и экипажей кораблей. Определяющим критерием является не должность, а непосредственное выполнение боевых задач по приказу командира.

Дополнительное вознаграждение назначается, в частности, за:

ведение боевых действий на линии соприкосновения на глубину до батальона включительно;

обнаружение воздушных целей противника в районах боевых действий;

выполнение полётов в воздушном пространстве регионов, где ведутся боевые действия;

огневое поражение противника в составе подразделений ракетных войск, артиллерии или противовоздушной обороны;

выполнение боевых задач на территории противника;

уничтожение воздушных и морских целей;

вывод воздушных судов из-под удара с выполнением взлета;

участие кораблей, катеров и судов в боевых задачах в морских и речных акваториях за пределами портов и пунктов базирования;

работа медицинского персонала в военных медицинских подразделениях в районах ведения боевых действий;

отбивание атак на военные объекты и их освобождение;

проведение разминирования в соответствии с боевыми распоряжениями.

Кто получит дополнительные 50 000 грн

Такая доплата полагается военнослужащим, обеспечивающим боевое управление подразделениями из пунктов управления бригад, батальонов, полков, центров, отрядов и других воинских формирований. Выплата также осуществляется пропорционально времени выполнения соответствующих задач.

Обновленный порядок предусматривает несколько важных изменений:

Главным критерием стало не место расположения штаба, а то, осуществляет ли он управление подразделениями, ведущими боевые действия в районе боевых действий. Штаб может находиться за пределами зоны боевых действий, но его военнослужащие будут иметь право на выплату, если руководят боевыми подразделениями на фронте. Военнослужащие подразделений охраны, обеспечения и обслуживания, входящих в состав таких пунктов управления, на эту доплату не претендуют. Для штабов, стоящих выше уровня бригады, право на выплату возникает только после включения в специальный перечень, который утверждают Главнокомандующий ВСУ или начальник Генерального штаба по согласованию с Министерством обороны.

Кому будут выплачивать дополнительные 30 000 грн

Ежемесячная доплата в размере 30 000 грн предназначена военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задачи по боевым приказам, но не находящимся непосредственно на линии боевого столкновения.

Это вознаграждение является базовой боевой надбавкой для военнослужащих, деятельность которых обеспечивает проведение боевых операций.

Получить доплату можно за выполнение следующих задач:

участие в коллективной подготовке во время восстановления боеспособности в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;

управление группировками войск из развернутых пунктов управления Генерального штаба;

работа в составе специальных рабочих групп на территории областей, где продолжаются боевые действия, по отдельному решению военного руководства;

проведение разминирования за пределами районов активных боевых действий;

всестороннее обеспечение военных группировок непосредственно в районах ведения боевых действий;

осуществление противовоздушного прикрытия и наземной обороны объектов критической инфраструктуры, расположенных за пределами военных городков.

Механизм реализации обновленной системы дополнительных выплат утвержден приказом Министерства обороны Украины № 232 от 29 июня 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие минимальные и максимальные суммы получат украинские военнослужащие в июле. Выплаты будут поступать несколькими траншами в течение месяца. Размер денежного довольствия будет зависеть от места службы и выполняемых задач.

Также Новини.LIVE писали о новых бонусах для военных за боевые результаты. Защитникам будут доплачивать за каждого взятого в плен военнослужащего противника. Кроме того, введено вознаграждение за каждого уничтоженного врага в стрелковом или рукопашном бою.