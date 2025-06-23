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Главная Экономика Благотворительная помощь — с каких сборов надо платить налоги

Благотворительная помощь — с каких сборов надо платить налоги

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 10:05
Благотворительная помощь — с каких сборов необходимо платить налоги в 2025 году
Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Виды благотворительной помощи Какая благотворительная помощь облагается налогом Какая благотворительная помощь не облагается налогом

Благотворительная помощь может предоставляться в различных формах, таких как деньги, работы, услуги или товары. Предоставителями или получателями могут выступать как физические, так и юридические лица, в частности благотворительные организации.

О налогообложении благотворительной помощи в Украине рассказали специалисты "Бесплатной правовой помощи".

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Виды благотворительной помощи

Благотворительную помощь могут предоставлять в виде денег, имущества, бесплатных услуг или работ. Она бывает двух видов:

  1. Целевая — четко определено, на что ее можно потратить, например, на лекарства, еду или одежду.
  2. Нецелевая — можно тратить на любые цели.

Какая благотворительная помощь облагается налогом

В налоговой декларации надо указывать о получении нецелевой благотворительной помощи, сумма которой превышает предельный размер (в 2025 году — 4 240 грн).

С разницы между полученной помощью и предельным размером необходимо уплатить налог. Например, если получено 10 000 грн нецелевой помощи, то облагается налогом 5 760 грн.

Какая благотворительная помощь не облагается налогом

Не облагается целевая благотворительная помощь в любой сумме, если она предоставлена:

  • медучреждениям на лечение и операции;
  • реабилитационным и протезно-ортопедическим предприятиям;
  • детским домам, интернатам;
  • заведениям для бездомных людей;
  • пенитенциарным заведениям;
  • гериатрическим пансионатам;
  • ученым (на покрытие расходов);
  • любительским спортивным организациям, учебным заведениям для детей с инвалидностью;
  • усыновителям (до 300 тыс. грн/год);
  • в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

Налог с полученной благотворительной помощи не платят лица, пострадавшие в результате экологических, техногенных или других катастроф, стихийных бедствий, аварий, эпидемий, вооруженной агрессии РФ во время военного положения.

Отмечается, что целевую благотворительную помощь необходимо потратить в течение 12 месяцев после получения, или же до 24 месяцев — если помощь направлена на лечение.

В случае неиспользования по назначению средства нужно вернуть благотворителю или включить в налогооблагаемый доход.

Ранее мы писали, кто из украинцев получил право не платить налоги.

Также узнавайте, изменится ли налоговая система после вступления Украины в ЕС.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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