Благотворительная помощь — с каких сборов необходимо платить налоги в 2025 году

Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительная помощь может предоставляться в различных формах, таких как деньги, работы, услуги или товары. Предоставителями или получателями могут выступать как физические, так и юридические лица, в частности благотворительные организации.

О налогообложении благотворительной помощи в Украине рассказали специалисты "Бесплатной правовой помощи".

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Виды благотворительной помощи

Благотворительную помощь могут предоставлять в виде денег, имущества, бесплатных услуг или работ. Она бывает двух видов:

Целевая — четко определено, на что ее можно потратить, например, на лекарства, еду или одежду. Нецелевая — можно тратить на любые цели.

Какая благотворительная помощь облагается налогом

В налоговой декларации надо указывать о получении нецелевой благотворительной помощи, сумма которой превышает предельный размер (в 2025 году — 4 240 грн).

С разницы между полученной помощью и предельным размером необходимо уплатить налог. Например, если получено 10 000 грн нецелевой помощи, то облагается налогом 5 760 грн.

Какая благотворительная помощь не облагается налогом

Не облагается целевая благотворительная помощь в любой сумме, если она предоставлена:

медучреждениям на лечение и операции;

реабилитационным и протезно-ортопедическим предприятиям;

детским домам, интернатам;

заведениям для бездомных людей;

пенитенциарным заведениям;

гериатрическим пансионатам;

ученым (на покрытие расходов);

любительским спортивным организациям, учебным заведениям для детей с инвалидностью;

усыновителям (до 300 тыс. грн/год);

в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

Налог с полученной благотворительной помощи не платят лица, пострадавшие в результате экологических, техногенных или других катастроф, стихийных бедствий, аварий, эпидемий, вооруженной агрессии РФ во время военного положения.

Отмечается, что целевую благотворительную помощь необходимо потратить в течение 12 месяцев после получения, или же до 24 месяцев — если помощь направлена на лечение.

В случае неиспользования по назначению средства нужно вернуть благотворителю или включить в налогооблагаемый доход.

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