Благотворительная помощь — с каких сборов необходимо платить налоги в 2025 году

Благотворительная помощь — с каких сборов надо платить налоги
Благотворительная помощь может предоставляться в различных формах, таких как деньги, работы, услуги или товары. Предоставителями или получателями могут выступать как физические, так и юридические лица, в частности благотворительные организации.
О налогообложении благотворительной помощи в Украине рассказали специалисты "Бесплатной правовой помощи".
Виды благотворительной помощи
Благотворительную помощь могут предоставлять в виде денег, имущества, бесплатных услуг или работ. Она бывает двух видов:
- Целевая — четко определено, на что ее можно потратить, например, на лекарства, еду или одежду.
- Нецелевая — можно тратить на любые цели.
Какая благотворительная помощь облагается налогом
В налоговой декларации надо указывать о получении нецелевой благотворительной помощи, сумма которой превышает предельный размер (в 2025 году — 4 240 грн).
С разницы между полученной помощью и предельным размером необходимо уплатить налог. Например, если получено 10 000 грн нецелевой помощи, то облагается налогом 5 760 грн.
Какая благотворительная помощь не облагается налогом
Не облагается целевая благотворительная помощь в любой сумме, если она предоставлена:
- медучреждениям на лечение и операции;
- реабилитационным и протезно-ортопедическим предприятиям;
- детским домам, интернатам;
- заведениям для бездомных людей;
- пенитенциарным заведениям;
- гериатрическим пансионатам;
- ученым (на покрытие расходов);
- любительским спортивным организациям, учебным заведениям для детей с инвалидностью;
- усыновителям (до 300 тыс. грн/год);
- в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.
Налог с полученной благотворительной помощи не платят лица, пострадавшие в результате экологических, техногенных или других катастроф, стихийных бедствий, аварий, эпидемий, вооруженной агрессии РФ во время военного положения.
Отмечается, что целевую благотворительную помощь необходимо потратить в течение 12 месяцев после получения, или же до 24 месяцев — если помощь направлена на лечение.
В случае неиспользования по назначению средства нужно вернуть благотворителю или включить в налогооблагаемый доход.
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