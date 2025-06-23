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Головна Економіка Благодійна допомога — з яких зборів треба сплачувати податки

Благодійна допомога — з яких зборів треба сплачувати податки

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 10:05
Благодійна допомога — з яких зборів необхідно платити податки у 2025 році
Гривні на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Види благодійної допомоги Яка благодійна допомога оподатковується Яка благодійна допомога не оподатковується

Благодійна допомога може надаватися у різних формах, як от гроші, роботи, послуги або товари. Надавачами чи отримувачами можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, зокрема благодійні організації. 

Про оподаткування благодійної допомоги в Україні розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги"

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Види благодійної допомоги

Благодійну допомогу можуть надавати у вигляді грошей, майна, безоплатних послуг чи робіт. Вона буває двох видів:

  1. Цільова — чітко визначено, на що її можна витратити, наприклад, на ліки, їжу чи одяг.
  2. Нецільова — можна витрати на будь-які цілі. 

Яка благодійна допомога оподатковується

У податковій декларації треба вказувати про отримання нецільової благодійної допомоги, сума якої перевищує граничний розмір (у 2025 році — 4 240 грн).

З різниці між отриманою допомогою та граничним розміром необхідно сплатити податок. Наприклад, якщо отримано 10 000 грн нецільової допомоги, то оподатковується 5 760 грн.

Яка благодійна допомога не оподатковується

Не оподатковується цільова благодійна допомога у будь-якій сумі, якщо вона надана:

  • медзакладам на лікування й операції;
  • реабілітаційним і протезно-ортопедичним підприємствам;
  • дитячим будинкам, інтернатам;
  • закладам для бездомних людей;
  • пенітенціарним закладам;
  • геріатричним пансіонатам;
  • науковцям (на покриття витрат);
  • аматорським спортивним організаціям, навчальним закладам для дітей з інвалідністю;
  • усиновлювачам (до 300 тис. грн/рік);
  • у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

Податок з отриманої благодійної допомоги не сплачують особи, які постраждали внаслідок екологічних, техногенних або інших катастроф, стихійних лих, аварій, епідемій, збройної агресії РФ під час воєнного стану.

Зазначається, що цільову благодійну допомогу необхідно витратити протягом 12 місяців після отримання, або ж до 24 місяців — якщо допомога спрямована на лікування.

У разі невикористання за призначенням кошти потрібно повернути благодійнику або включити до оподатковуваного доходу.

Раніше ми писали, хто з українців отримав право не сплачувати податки.

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Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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