Контракт с ВСУ для молодежи – Зеленский озвучил привилегии для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот/YouTube

В Украине планируют ввести контрактные условия для молодежи, которая хочет вступить в ряды Вооруженных сил. Это предусмотрено для граждан в возрасте от 18 до 24 лет на добровольной основе. В рамках пакета предложат определенные финансовые привилегии, которые способны заинтересовать молодых людей.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.

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Специальные условия для молодежи

Глава государства прокомментировал подготовку контрактного варианта привлечения молодых украинцев в ряды ВСУ. Вскоре будут обнародованы все условия и детали относительно присоединения парней и девушек к боевым бригадам в добровольном порядке. Они смогут подписать контракт на год, если понимают, что достаточно сильны и выносливы для службы в армии.

Чтобы мотивировать украинцев, им предложат выгодные привилегии. Во-первых, высокое денежное обеспечение. Во-вторых, комплексный пакет финансовой поддержки, который предусматривает беспроцентный кредит на собственное жилье, бесплатное получение образования и др.

"Опытные боевые бригады совместно с Министерством обороны и военными наработали вариант службы для молодых людей в возрасте 18-24 лет. Это не мобилизация, а контрактное предложение для тех, кто хочет защищать Украину. Будет денежное обеспечение, оно очень высокое, возможность бесплатного образования, бесплатного кредита для дома", — уточнил президент.

Он отметил, что детали представят в ближайшее время, ориентировочно в период с 10 по 16 февраля. Условия пакета полностью прописаны, но остались чисто технические нюансы, за которые отвечает Кабинет Министров. Поэтому обнародование зависит от их оперативности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в интервью Reuters Владимир Зеленский заявил, что скоро совершеннолетним украинцам до 24 лет предложат подписать контракт с ВСУ на год. Это предусматривает получение специальных условий и привилегий, но трудно спрогнозировать, сколько граждан заинтересуются предложением.

Также мы писали, что продолжается служебное расследование в отношении контракта Агентства оборонных закупок на поставку мин ТМ-62. Речь идет об аналоге американских М-15 и М-6 А2. Эти средства закупили через посредника за большие деньги, а они оказались очень старыми.