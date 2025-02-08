Контракт із ЗСУ для молоді – Зеленський озвучив привілеї для українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот/YouTube

В Україні планують запровадити контрактні умови для молоді, яка хоче долучитися до лав Збройних сил. Це передбачено для громадян віком від 18 до 24 років на добровільній основі. В межах пакету запропонують певні фінансові привілеї, що здатні зацікавити молодих людей.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агенції Reuters.

Читайте також:

Спеціальні умови для молоді

Очільник держави прокоментував підготовку контрактного варіанту залучення молодих українців до лав ЗСУ. Невдовзі будуть оприлюднені всі умови та деталі стосовно приєднання хлопців і дівчат до бойових бригад у добровільному порядку. Вони зможуть підписати контракт на рік, якщо розуміють, що достатньо сильні й витривалі для служби в армії.

Аби мотивувати українців, їм запропонують вигідні привілеї. По-перше, високе грошове забезпечення. По-друге, комплексний пакет фінансової підтримки, який передбачає безвідсотковий кредит на власне житло, безплатне здобуття освіти тощо.

"Досвідчені бойові бригади спільно з Міністерством оборони та військовими напрацювали варіант служби для молодих людей віком 18-24 років. Це не мобілізація, а контрактна пропозиція для тих, хто хоче захищати Україну. Буде грошове забезпечення, воно дуже високе, можливість безкоштовної освіти, безкоштовного кредиту для домівки", — уточнив президент.

Він зауважив, що деталі презентують найближчим часом, орієнтовно у період з 10 по 16 лютого. Умови пакету повністю прописані, але залишилися суто технічні нюанси, за які відповідає Кабінет Міністрів. Тому оприлюднення залежить від їх оперативності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в інтерв’ю Reuters Володимир Зеленський заявив, що згодом повнолітнім українцям до 24 років запропонують підписати контракт із ЗСУ на рік. Це передбачає отримання спеціальних умов і привілеїв, але важко спрогнозувати, скільки громадян зацікавляться пропозицією.

Також ми писали, що триває службове розслідування стосовно контракту Агентства оборонних закупок на постачання мін ТМ-62. Йдеться про аналог американських М-15 і М-6 А2. Ці засоби закупили через посередника за великі гроші, а вони виявилися дуже старими.