Бесплатное обучение в автошколе: кому предоставляется льгота и как ее оформить

Женщина за рулем, учебный автомобиль, мужчина за рулем. Фото: Magnific, goChernihiv. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

В Украине ветераны войны, военнослужащие, а также члены их семей могут бесплатно пройти обучение в автошколах. Стоимость курсов компенсируется за счет бюджетной программы Министерства по делам ветеранов, а по окончании обучения участники получают документы, необходимые для сдачи экзамена в сервисном центре МВД.

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД, передают Новини.LIVE.

Кто может обучаться в автошколе бесплатно

Воспользоваться государственной программой профессиональной адаптации могут:

ветераны войны, которые уже уволились или увольняются с военной службы;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, и члены их семей;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

военнослужащие, резервисты, военнообязанные, добровольцы Сил территориальной обороны и представители других силовых структур, принимавшие непосредственное участие в защите Украины, а также члены их семей. Это право действует в течение военного положения и еще три месяца после его окончания.

Программа предусматривает полный курс теоретической и практической подготовки в соответствии с требованиями законодательства. Обучаться можно как в коммерческих автошколах, так и в сети "Безбарьерных автошкол", если они участвуют в программе.

Как оформить бесплатное обучение

Чтобы получить компенсацию стоимости обучения, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Подать заявление можно как в бумажной, так и в электронной форме.

К заявлению необходимо приложить:

копию паспорта гражданина Украины (или ID-карту вместе с документом о месте проживания);

копию регистрационного номера налогоплательщика или паспорт с отметкой об отказе от его получения;

удостоверение или другой документ, подтверждающий право на участие в программе;

документ, подтверждающий непосредственное участие в мероприятиях по защите Украины (если это предусмотрено для соответствующей категории);

копию индивидуальной программы реабилитации — для лиц с инвалидностью вследствие войны;

свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка — для членов семей;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.

После проверки документов орган социальной защиты заключает трехсторонний договор с заявителем и автошколой, которая будет обучать будущего водителя.

После успешного завершения курса слушатель получает свидетельство о прохождении теоретической и практической подготовки. Если речь идет о переподготовке или повышении квалификации, выдается соответствующий документ о повышении квалификации.

Получив необходимые документы, человек может зарегистрироваться на сдачу экзаменов в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение в установленном порядке.

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