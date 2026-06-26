Барьеры для строительства: что мешает появлению нового жилья в Украине

Проблемы рынка недвижимости в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Украине необходимо разработать прозрачные и справедливые правила развития жилищного строительства. Рынок недвижимости столкнулся с проблемами отсутствия актуальных генеральных планов городов, задержки с выдачей разрешительных документов, бездействия местных органов и т. д. В результате не удается обеспечить потребности украинцев в новом жилье.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление председателя Украинской ассоциации девелоперов Евгения Фаворова на Forbes Development 2026.

Темпы жилищного строительства в Украине

Около 85% жилого фонда — это старые объекты, построенные до 90-х годов прошлого века. Огромное количество квартир и частных домов частично или полностью разрушили российские оккупанты. Обеспеченность украинцев квадратными метрами вдвое меньше, чем в Европейском Союзе.

"Мы строим около 80 000 квартир в год. Но фактическая потребность — миллионы квартир. Как достичь этой цели, никто не может ответить. Есть отдельные показатели: объемы строительства, количество ипотечных кредитов, разрешений, сертификатов ввода в эксплуатацию. Но нет главного — государственной цели", — отметил спикер.

По его словам, речь идет не о бизнесе и прибылях застройщиков, а доступности жилья для граждан, возвращении беженцев домой, создании комфортных условий для ветеранов, ВПЛ, военнослужащих и молодых семей.

Барьеры на пути строительства

Одной из главных проблем компаний долгое время остается отсутствие актуальных генеральных планов населенных пунктов. В городах годами не обновляются детальные планы территорий и комплексные планы пространственного развития. Девелоперы не могут получить разрешения на начало работ, поскольку целевое назначение земельных участков не соответствует целям строительства.

"Мы не можем десятилетиями находиться в ситуации, когда генпланы или детальные планы территорий не утверждаются, а развитие жилищного строительства фактически блокируется. Мы должны создавать меры предосторожности против бездействия местных властей", — констатировал Евгений Фаворов.

Из-за рисков отмены разрешительных документов на любом этапе работ очень сложно привлекать инвесторов, развивать ипотечные программы, получать банковское финансирование и создавать масштабные жилищные проекты.

Длительная административная подготовка

Еще одно препятствие на пути компаний — длительность административных процедур. Согласно опросу Украинской ассоциации девелоперов, от оформления земли до получения разрешения на строительство в среднем требуется 14,4 месяца. Наиболее трудоемким этапом является:

оформление права собственности на участок;

получение градостроительных условий и ограничений (ГУО);

оформление технических условий и разрешения на проведение строительных работ.

Такая продолжительность административных процедур влияет на сроки реализации проектов, стоимость недвижимости, доступность квартир для покупателей и готовность банков/инвесторов финансировать строительство.

Новый ресурс для жилищного фонда

Свободного места для строительства жилья с каждым годом становится все меньше, поэтому необходимо искать территориальные ресурсы. Значительный потенциал в городах имеют промышленные зоны, которые часто не используются, не соответствуют потребностям населенного пункта или находятся в запущенном состоянии.

"На таких участках могут появляться комплексные проекты с жильем, социальной и транспортной инфраструктурой, школами, пространствами для работы и жизни. Но без действий местных властей невозможно утвердить градостроительную документацию", — констатировал глава УАД.

По данным Украинской ассоциации девелоперов, общая площадь промышленных зон в Киеве всего в полтора раза меньше, чем вся площадь жилой застройки по состоянию на июнь 2026 года. Иными словами, в распоряжении имеется много свободной территории, которую невозможно эффективно использовать из-за устаревшей градостроительной документации.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему некоторые объекты недвижимости могут никогда не ввести в эксплуатацию. Проблемы возникают из-за несоответствия целевому и функциональному назначению. Это самые распространенные причины задержек на рынке.

Также Новини.LIVE сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе российская администрация объявила 4 000 квартир "бесхозными". Почти половину из них передали посторонним людям. При этом законные владельцы недвижимости не могут вернуться в город.