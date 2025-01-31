Рассылка от банков – украинцев начали предупреждать о новых лимитах с 1 февраля

Телефон у руках. Фото: Unsplash

В Украине введут новые лимиты на карточные переводы с 1 февраля 2025 года. Деньги украинцев подпадут под ограничения, а банки будут тщательнее следить за финансовыми операциями клиентов. Некоторым людям уже пришло сообщение с информацией о максимальной сумме, которую разрешено отправлять другим физическим лицам ежемесячно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой банк запустил рассылку и что известно о лимитах в феврале.

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В декабре 2024 года Национальный банк совместно с несколькими участниками финансового рынка подписал Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ предусматривал введение обновленных лимитов на P2P-переводы и транзакции по реквизитам IBAN.

Максимальная сумма, которую позволят отправлять в течение календарного месяца на другие счета, зависит от принадлежности к категории риска:

высокий риск — 50 000 грн;

средний и низкий риск — 150 000 грн.

Банки по своему усмотрению будут решать, к какой категории отнести того или иного клиента, применяя риск-ориентированный подход. Критерии разделения неизвестны, хотя они будут перекликаться с подходом, предусмотренным для финансового мониторинга.

Некоторые учреждения уже начали информировать клиентов об ограничениях с 1 февраля. В сети опубликовали сообщение, отправленное АО "ТАСКОМБАНК". В тексте говорится, что общий лимит составит 150 00 грн в месяц, но не будет распространяться на переводы между собственными картами в банке, на расчеты за товары/услуги и на снятие наличных.

Банковское сообщение о новых лимитах на переводы. Фото: скриншот

Получается, клиенту присвоили низкий или средний уровень риска, поскольку утвердили максимальный лимит на денежные переводы. Финучреждение также отметило, что ограничения могут пересмотреть и увеличить, если клиент предоставит документы о подтверждении источников дохода.

В monobank объяснили, где украинцам увидеть актуальную информацию о суммах исходящих транзакций. Нужно открыть в мобильном приложении меню "Лимиты НБУ" на главной странице внизу экрана. 1 февраля там появятся сведения об ограничениях на переводы по реквизитам IBAN.

monobank объяснил, где узнать информацию о лимитах. Фото: скриншот

Ранее глава НБУ Андрей Пышный говорил, что лимиты не будут касаться украинцев с легальным заработком. Изменения якобы ощутят на себе лишь 1% граждан, которые вообще не способны доказать, откуда получили деньги на счету. Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко сообщал, что под наибольшим риском находятся пенсионеры и студенты.

Ограничения на транзакции не коснутся зарплатных и депозитных счетов, а также карт волонтеров. Отметим, с 1 июня 2025 года верхний предел планируют снизить до 100 000 грн в месяц.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 февраля украинцы смогут переводить не более 150 000 грн в месяц с карты на карту. Ограничения распространяются и на транзакции по реквизитам IBAN. К новым лимитам присоединились 44 банка и небанковские финансовые учреждения, в частности ПриватБанк, ПУМБ и др.

Также мы писали, что Европейский Союз ужесточит финансовый мониторинг в 2025 году. Новые правила коснутся криптосервисов, которые будут проверять клиентов при операциях от 1 000 евро. А продавцы предметов роскоши должны осуществлять тщательные проверки покупателей.