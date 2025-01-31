Розсилка від банків – українців почали попереджати про нові ліміти з 1 лютого

Банки почали попереджати клієнтів — про що інформують людей
В Україні запровадять нові ліміти на карткові перекази з 1 лютого 2025 року. Гроші українців підпадуть під обмеження, а банки ретельніше слідкуватимуть за фінансовими операціями клієнтів. Деяким людям вже надійшло повідомлення з інформацією про максимальну суму, яку дозволено відправляти іншим фізичним особам щомісяця.
Сайт Новини.LIVE розповідає, який банк запустив розсилку і що відомо про ліміти в лютому.
Українців готують до нових обмежень
У грудні 2024 року Національний банк спільно з кількома учасниками фінансового ринку підписав Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ передбачав запровадження оновлених лімітів на P2P-перекази і транзакції за реквізитами IBAN.
Максимальна сума, яку дозволять відправляти протягом календарного місяця на інші рахунки, залежить від приналежності до категорії ризику:
- високий ризик — 50 000 грн;
- середній та низький ризик — 150 000 грн.
Банки на власний розсуд вирішуватимуть, до якої категорії віднести того чи іншого клієнта, застосовуючи ризик-орієнтований підхід. Критерії поділу невідомі, хоча вони перегукуватимуться з підходом, передбаченим для фінансового моніторингу.
Деякі установи вже почали інформувати клієнтів про обмеження з 1 лютого. В мережі опублікували повідомлення, надіслане від АТ "ТАСКОМБАНК". В тексті йдеться, що загальний ліміт становитиме 150 00 грн на місяць, але не поширюватиметься на перекази між власними картками в банку, на розрахунки за товари/послуги і на зняття готівки.
Виходить, клієнту присвоїли низький або середній рівень ризику, оскільки затвердили максимальний ліміт на грошові перекази. Фінустанова також зауважила, що обмеження можуть переглянути і збільшити, якщо клієнт надасть документи про підтвердження джерел доходу.
В monobank пояснили, де українцям побачити актуальну інформацію про суми вихідних транзакцій. Потрібно відкрити в мобільному застосунку меню "Ліміти НБУ" на головній сторінці внизу екрану. 1 лютого там з’являться відомості щодо обмежень по переказам за реквізитами IBAN.
Раніше очільник НБУ Андрій Пишний говорив, що ліміти не стосуватимуться українців із легальним заробітком. Зміни нібито відчують на собі лише 1% громадян, які взагалі не здатні довести, звідки отримали гроші на рахунку. Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко повідомляв, що під найбільшим ризиком перебувають пенсіонери і студенти.
Обмеження на транзакції не торкнуться зарплатних і депозитних рахунків, а також карток волонтерів. Зауважимо, з 1 червня 2025 року верхню межу планують знизити до 100 000 грн на місяць.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, з 1 лютого українці зможуть переказувати не більше 150 000 грн на місяць з картки на картку. Обмеження поширюються і на транзакції за реквізитами IBAN. До нових лімітів приєдналися 44 банки і небанківські фінансові установи, зокрема ПриватБанк, ПУМБ тощо.
Також ми писали, що Європейський Союз посилить фінансовий моніторинг у 2025 році. Нові правила торкнуться криптосервісів, які перевірятимуть клієнтів при операціях від 1 000 євро. А продавці предметів розкоші повинні здійснювати ретельні перевірки покупців.
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