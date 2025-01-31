Розсилка від банків – українців почали попереджати про нові ліміти з 1 лютого

Телефон у руках. Фото: Unsplash

В Україні запровадять нові ліміти на карткові перекази з 1 лютого 2025 року. Гроші українців підпадуть під обмеження, а банки ретельніше слідкуватимуть за фінансовими операціями клієнтів. Деяким людям вже надійшло повідомлення з інформацією про максимальну суму, яку дозволено відправляти іншим фізичним особам щомісяця.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який банк запустив розсилку і що відомо про ліміти в лютому.

Читайте також:

Українців готують до нових обмежень

У грудні 2024 року Національний банк спільно з кількома учасниками фінансового ринку підписав Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ передбачав запровадження оновлених лімітів на P2P-перекази і транзакції за реквізитами IBAN.

Максимальна сума, яку дозволять відправляти протягом календарного місяця на інші рахунки, залежить від приналежності до категорії ризику:

високий ризик — 50 000 грн;

середній та низький ризик — 150 000 грн.

Банки на власний розсуд вирішуватимуть, до якої категорії віднести того чи іншого клієнта, застосовуючи ризик-орієнтований підхід. Критерії поділу невідомі, хоча вони перегукуватимуться з підходом, передбаченим для фінансового моніторингу.

Деякі установи вже почали інформувати клієнтів про обмеження з 1 лютого. В мережі опублікували повідомлення, надіслане від АТ "ТАСКОМБАНК". В тексті йдеться, що загальний ліміт становитиме 150 00 грн на місяць, але не поширюватиметься на перекази між власними картками в банку, на розрахунки за товари/послуги і на зняття готівки.

Банківське повідомлення про нові ліміти на перекази. Фото: скриншот

Виходить, клієнту присвоїли низький або середній рівень ризику, оскільки затвердили максимальний ліміт на грошові перекази. Фінустанова також зауважила, що обмеження можуть переглянути і збільшити, якщо клієнт надасть документи про підтвердження джерел доходу.

В monobank пояснили, де українцям побачити актуальну інформацію про суми вихідних транзакцій. Потрібно відкрити в мобільному застосунку меню "Ліміти НБУ" на головній сторінці внизу екрану. 1 лютого там з’являться відомості щодо обмежень по переказам за реквізитами IBAN.

monobank пояснив, де знайти інформацію про ліміти. Фото: скриншот

Раніше очільник НБУ Андрій Пишний говорив, що ліміти не стосуватимуться українців із легальним заробітком. Зміни нібито відчують на собі лише 1% громадян, які взагалі не здатні довести, звідки отримали гроші на рахунку. Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко повідомляв, що під найбільшим ризиком перебувають пенсіонери і студенти.

Обмеження на транзакції не торкнуться зарплатних і депозитних рахунків, а також карток волонтерів. Зауважимо, з 1 червня 2025 року верхню межу планують знизити до 100 000 грн на місяць.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 лютого українці зможуть переказувати не більше 150 000 грн на місяць з картки на картку. Обмеження поширюються і на транзакції за реквізитами IBAN. До нових лімітів приєдналися 44 банки і небанківські фінансові установи, зокрема ПриватБанк, ПУМБ тощо.

Також ми писали, що Європейський Союз посилить фінансовий моніторинг у 2025 році. Нові правила торкнуться криптосервісів, які перевірятимуть клієнтів при операціях від 1 000 євро. А продавці предметів розкоші повинні здійснювати ретельні перевірки покупців.