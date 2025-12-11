Как будет работать банковская система на Рождество и Новый год — график в декабре 2025

Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В декабре украинцы традиционно задаются вопросом, как будет работать финансовая система в период рождественско-новогодних праздников и что будет с банковскими платежами. НБУ обнародовал проект постановления о порядке деятельности СЭП в конце отчетного года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с работой банков в праздничный период 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Работа СЭП и Казначейства

Регулятор представил для общественного обсуждения проект постановления "О регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины и порядке работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года".

Согласно тексту документа, СЭП будет работать в непрерывном режиме 24/7, без поправок на Рождество или Новый год. Это позволит финансовым учреждениям обеспечить подкрепление касс, проведение расчетов без задержек, своевременную выплату зарплат и другого денежного обеспечения.

Что касается операций Казначейства, то их будут проводить по такому графику:

30 декабря — расчеты по погашению и обслуживанию государственного долга в иностранной валюте через НБУ или Укрэксимбанк до 13:00, расчеты по погашению и обслуживанию госдолга в национальной валюте до 16:00;

31 декабря — финансовые сообщения в адрес Казначейства и от него через СЭП не принимаются;

1 января — финансовые сообщения в/от Казначейства не обрабатываются.

Привычный режим работы в период с 30 декабря 2025 года по 1 января 2026-го ждет украинские банки, систему СЕРТИФ, депозитарий НБУ и валютный рынок. Банковская инфраструктура должна функционировать без ограничений в праздничные дни (речь идет о банкоматах и терминалах).

Что будет с работой банков

Украинцам стоит следить за возможными изменениями в графике работы банковских учреждений на официальных сайтах. Большинство отделений ПриватБанка и Ощадбанка будут открыты по стандартному графику буднего дня, то есть с 9:00 до 18:00 или с 9:00 до 17:00 (без обеденного перерыва).

Однако в некоторых регионах Украины не исключены индивидуальные изменения. Чтобы вовремя завершить финансовые дела, следует планировать платежные операции с учетом потенциального сокращенного рабочего времени касс. При этом онлайн-банкинг никакие задержки или ограничения в период рождественско-новогодних праздников не затронут.

Напомним, ПриватБанк взимает с клиентов комиссию за снятие наличных с карты "Универсальная". Ставка — 1% в банкоматах, 2% за рубежом, 0,2-0,5% в кассе. Дабы получить деньги без комиссии, стоит пользоваться картой для выплат.

Также мы писали, как будут работать магазины и супермаркеты в Польше накануне Рождества. Традиционно 24, 25 26 декабря — выходные, но 14 и 21 декабря (воскресенье) заведения торговли не будут закрываться.