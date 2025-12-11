Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Банки и финансовая система — как будут работать на Новый год

Банки и финансовая система — как будут работать на Новый год

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 11:33
Как будет работать банковская система на Рождество и Новый год — график в декабре 2025
Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В декабре украинцы традиционно задаются вопросом, как будет работать финансовая система в период рождественско-новогодних праздников и что будет с банковскими платежами. НБУ обнародовал проект постановления о порядке деятельности СЭП в конце отчетного года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с работой банков в праздничный период 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Работа СЭП и Казначейства

Регулятор представил для общественного обсуждения проект постановления "О регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины и порядке работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года".

Согласно тексту документа, СЭП будет работать в непрерывном режиме 24/7, без поправок на Рождество или Новый год. Это позволит финансовым учреждениям обеспечить подкрепление касс, проведение расчетов без задержек, своевременную выплату зарплат и другого денежного обеспечения.

Что касается операций Казначейства, то их будут проводить по такому графику:

  • 30 декабря — расчеты по погашению и обслуживанию государственного долга в иностранной валюте через НБУ или Укрэксимбанк до 13:00, расчеты по погашению и обслуживанию госдолга в национальной валюте до 16:00;
  • 31 декабря — финансовые сообщения в адрес Казначейства и от него через СЭП не принимаются;
  • 1 января — финансовые сообщения в/от Казначейства не обрабатываются.

Привычный режим работы в период с 30 декабря 2025 года по 1 января 2026-го ждет украинские банки, систему СЕРТИФ, депозитарий НБУ и валютный рынок. Банковская инфраструктура должна функционировать без ограничений в праздничные дни (речь идет о банкоматах и терминалах).

Что будет с работой банков

Украинцам стоит следить за возможными изменениями в графике работы банковских учреждений на официальных сайтах. Большинство отделений ПриватБанка и Ощадбанка будут открыты по стандартному графику буднего дня, то есть с 9:00 до 18:00 или с 9:00 до 17:00 (без обеденного перерыва).

Однако в некоторых регионах Украины не исключены индивидуальные изменения. Чтобы вовремя завершить финансовые дела, следует планировать платежные операции с учетом потенциального сокращенного рабочего времени касс. При этом онлайн-банкинг никакие задержки или ограничения в период рождественско-новогодних праздников не затронут.

Напомним, ПриватБанк взимает с клиентов комиссию за снятие наличных с карты "Универсальная". Ставка — 1% в банкоматах, 2% за рубежом, 0,2-0,5% в кассе. Дабы получить деньги без комиссии, стоит пользоваться картой для выплат.

Также мы писали, как будут работать магазины и супермаркеты в Польше накануне Рождества. Традиционно 24, 25 26 декабря — выходные, но 14 и 21 декабря (воскресенье) заведения торговли не будут закрываться.

НБУ праздники банки Новый год финансы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации