Головна Економіка Банки і фінансова система — як працюватимуть у новорічні свята

Банки і фінансова система — як працюватимуть у новорічні свята

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 11:33
Як працюватиме банківська система на Різдво і Новий рік — графік у грудні 2025
Банківська карта і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У грудні українці традиційно задаються питанням, як працюватиме фінансова система в період різдвяно-новорічних свят і що буде з банківськими платежами. НБУ оприлюднив проєкт постанови щодо порядку діяльності СЕП наприкінці звітного року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з роботою банків у святковий період 2025 року.

Робота СЕП і Казначейства

Регулятор представив для громадського обговорення проєкт постанови "Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року".

Згідно з текстом документу, СЕП працюватиме в безперервному режимі 24/7, без поправок на Різдво чи Новий рік. Це дозволить фінансовим установам забезпечити підкріплення кас, проведення розрахунків без затримок, своєчасну виплату зарплат та іншого грошового забезпечення.

Що стосується операцій Казначейства, то їх проводитимуть за таким графіком:

  • 30 грудня — розрахунки з погашення та обслуговування державного боргу в іноземній валюті через НБУ або Укрексімбанк до 13:00, розрахунки з погашення та обслуговування держборгу в національній валюті до 16:00;
  • 31 грудня — фінансові повідомлення на адресу Казначейства і від нього через СЕП не приймаються;
  • 1 січня — фінансові повідомлення до/від Казначейства не обробляються.

Звичний режим роботи у період з 30 грудня 2025 року по 1 січня 2026-го чекає українські банки, систему СЕРТИФ, депозитарій НБУ та валютний ринок. Банківська інфраструктура повинна функціонувати без обмежень у святкові дні (йдеться про банкомати і термінали).

Що буде з роботою банків

Українцям варто слідкувати за можливими змінами у графіку роботи банківських установ на офіційних сайтах. Більшість відділень ПриватБанку та Ощадбанку будуть відкриті за стандартним графіком буднього дня, тобто з 9:00 до 18:00 чи з 9:00 до 17:00 (без обідньої перерви).

Водночас у деяких регіонах України не виключені індивідуальні зміни. Аби вчасно завершити фінансові справи, слід планувати платіжні операції з урахуванням потенційного скороченого робочого часу кас. При цьому онлайн-банкінг жодні затримки чи обмеження у період різдвяно-новорічних свят не зачеплять.

Нагадаємо, ПриватБанк стягує з клієнтів комісію за зняття готівки з картки "Універсальна". Ставка — 1% у банкоматах, 2% за кордоном, 0,2-0,5% у касі. Аби отримати гроші без комісії, варто користуватися картою для виплат.

Також ми писали, як працюватимуть магазини та супермаркети в Польщі напередодні Різдва. Традиційно 24, 25  26 грудня — вихідні, але 14 та 21 грудня (у неділі) заклади торгівлі не будуть закриватися.

НБУ свята банки Новий рік фінанси
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
