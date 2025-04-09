Штраф, арест или потеря водительских прав — почему опасно ездить на авто из США

Оплата штрафа за нарушение ПДД. Фото: УНИАН

В Украине владельцев автомобилей штрафуют за неправильный цвет указателей поворотов. Полиция останавливает транспортные средства с красным цветом светового прибора вместо унифицированного желтого. Однако в законе существуют лазейки, благодаря которым можно обжаловать финансовые санкции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая сумма штрафа в 2025 году и является ли наказание правомерным.

Реклама

Читайте также:

Почему штрафуют за красные поворотники

На дорогах можно увидеть немало американских автомобилей. Стандарты США позволяют установку указателей поворотов красного цвета. Но в Национальном стандарте Украины "Колесные транспортные средства" ДСТУ 3649:2010 четко прописано, что передние, боковые и задние указатели должны быть исключительно желтого цвета, а сигналы торможения — красного (пункт 6.1.5).

В то же время, Правилами дорожного движения предусмотрено, что техническое состояние автомобилей должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Таким образом, эксплуатация транспортных средств, у которых цвет указателей поворотов не желтый, запрещена.

Патрульная полиция видит в этом основание для остановки автомобилей и наложения на водителей штрафа по статье 121 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о 20 необлагаемых минимумах доходов граждан — 340 грн за эксплуатацию транспорта с технической неисправностью.

Также возможна санкция по статье 122 КУоАП — использование внешних осветительных приборов или предупредительных сигналов с нарушением требований стандартов. Это наказывается штрафом в размере 30 необлагаемых минимумов — 510 грн.

За повторное привлечение к ответственности грозит финансовое взыскание на сумму от 850 до 1 700 грн с лишением права управления автомобилем на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест на срок от 5 до 10 дней.

Законны ли штрафы для водителей

Вопрос довольно спорный, поскольку существуют лазейки. В статье 29 закона "О дорожном движении" говорится, что допускается эксплуатация автомобилей, конструкция и техническое состояние которых соответствуют действующим требованиям. А подтверждением этого является наличие специального сертификата, который выдается по результатам проверки во время первой государственной регистрации.

Специалисты сертификационных центров, давая разрешение на госрегистрацию транспортного средства, автоматически подтверждают полное соответствие нормативам и стандартам. Поэтому водителям необходимо обращать внимание патрульной полиции на факт прохождения сертификации, что является допуском к участию в дорожном движении.

В случае наложения штрафной санкции необходимо обжаловать постановление в суде. Ведь при повторном привлечении к ответственности только штрафом не обойдется — можно временно потерять водительские права.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 мая 2025 года в бензин нужно добавлять биоэтанол (минимум 5% содержания). Это часть евроинтеграционного курса Украины. Эксперты прогнозируют, что водителям придется больше платить за горючее, а также самостоятельно определять качество бензина на АЗС.

Мы писали, что власти Вирджинии хотят ввести обязательное ограничение скорости в автомобилях водителей, которые систематически нарушают ПДД. Благодаря устройству можно будет избежать тюрьмы или потери водительских прав.