Штраф, арешт або втрата водійських прав — чому небезпечно їздити на авто зі США

Оплата штрафу за порушення ПДР. Фото: УНІАН

В Україні власників автомобілів штрафують за неправильний колір покажчиків поворотів. Поліція зупиняє транспортні засоби з червоним кольором світлового приладу замість уніфікованого жовтого. Проте в законі існують лазівки, завдяки яким можна оскаржити фінансові санкції.

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Чому штрафують за червоні поворотники

На дорогах можна побачити чимало американських автівок. Стандарти США дозволяють встановлення покажчиків поворотів червоного кольору. Але в Національному стандарті України "Колісні транспортні засоби" ДСТУ 3649:2010 чітко прописано, що передні, бічні та задні покажчики мають бути виключно жовтого кольору, а сигнали гальмування — червоного (пункт 6.1.5).

Водночас Правилами дорожнього руху передбачено, що технічний стан автомобілів повинен відповідати вимогам державних стандартів. Отже експлуатація транспортних засобів, у яких колір покажчиків поворотів не жовтий, заборонена.

Патрульна поліція вбачає у цьому підставу для зупинки автівок і накладання на водіїв штрафу за статтею 121 Кодексу про адміністративні правопорушення. Йдеться про 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — 340 грн за експлуатацію транспорту з технічною несправністю.

Також можлива санкція за статтею 122 КУпАП — використання зовнішніх освітлювальних приладів або попереджувальних сигналів з порушенням вимог стандартів. Це карається штрафом у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів — 510 грн.

За повторне притягнення до відповідальності загрожує фінансове стягнення на суму від 850 до 1 700 грн із позбавленням права керування автомобілем на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 днів.

Чи законні штрафи для водіїв

Питання досить суперечливе, оскільки існують лазівки. У статті 29 закону "Про дорожній рух" йдеться, що допускається експлуатація автомобілів, конструкція і технічний стан яких відповідають чинним вимогам. А підтвердженням цього є наявність спеціального сертифікату, який видається за результатами перевірки під час першої державної реєстрації.

Спеціалісти сертифікаційних центрів, даючи дозвіл на держреєстрацію транспортного засобу, автоматично підтверджують повну відповідність нормативам і стандартам. Тому водіям необхідно звертати увагу патрульної поліції на факт проходження сертифікації, що є допуском до участі в дорожньому русі.

У випадку накладання штрафної санкції необхідно оскаржити постанову в суді. Адже при повторному притягненні до відповідальності лише штрафом не обійдеться — можна тимчасово втратити водійські права.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 травня 2025 року в бензин потрібно додавати біоетанол (мінімум 5% вмісту). Це частина євроінтеграційного курсу України. Експерти прогнозують, що водіям доведеться більше платити за пальне, а також самостійно визначати якість бензину на АЗС.

Також ми писали, що влада Вірджинії хоче ввести обов'язкове обмеження швидкості в автомобілях водіїв, які систематично порушують ПДР. Завдяки пристрою можна буде уникнути тюрми чи втрати водійських прав.