Доступны альтернативы дровам. Обзор цен на топливные брикеты и пеллеты.

Топливные брикеты в руках. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Отопительный сезон в Украине уже начался, но многие украинцы еще не решили каким видом горючего они будут обогревать свои дома. Самым популярным и доступным вариантом для обогрева домов остаются обычные дрова, впрочем, они не лишены серьезных недостатков. Сегодня в Украине можно без проблем купить альтернативы дровам, отопление которыми будет удобнее и качественнее.

Новини.LIVE рассказывают о преимуществах и недостатках топливных брикетов и пеллет, а также какие на них актуальные цены в Украине.

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Что такое топливные брикеты

Топливные брикеты — это спрессованные куски древесины, торфа или переработанных остатков сельскохозяйственного производства. Они держатся благодаря лигнину — натуральному клейкому веществу, которое выделяется при прессовании древесины, подсолнечной шелухи и других экологически чистых материалов.

Топливные брикеты используются как твердое горючее для каминов, печей, также твердотопливных котлов. Благодаря экологической чистоте и практически бездымному горению они идеально подходят для обогрева жилых домов, бань, теплиц, палаток и других помещений.

Из-за прессования брикеты превосходят дрова по плотности. Их минимальная плотность составляет 0,75 т/м³, а лучшие образцы достигают 1,3–1,6 т/м³, что значительно превышает плотность даже самых твердых пород древесины (до 0,8 т/м³). Это влияет на теплотворную способность: у брикетов она может достигать 6000 ккал/кг, в то время как у дров — всего 4000–4700 ккал/кг.

Среди очевидных плюсов брикетов так же то, что они занимают гораздо меньше места, чем дрова. Их удобно хранить, складывая в кипы или оставляя на поддонах. Для их размещения не требуется просторный склад или подвал, что делает их особенно удобным выбором для тех, кому приходится экономить пространство. Также при использовании брикетов не будет мусора и остатков древесной коры у топки или в месте хранения.

Топливные брикеты различаются по форме и материалу изготовления, что определяет их свойства и область применения. Основные типы форматов включают Pini-Kay, Ruf и Nestro:

Pini-Kay — многогранные брикеты (4, 6 или 8 граней), обладающие высокой плотностью среди всех видов. Они подходят для длительного горения и высокой теплотворности.

Ruf — компактный прямоугольный "кирпич" с закругленными углами. Изготавливаются методом прессования, имеют высокую плотность и удобны для хранения.

Nestro — цилиндрические брикеты с плотностью несколько ниже, чем у Pini-Kay. Производятся как из древесины, так и из подсолнечной шелухи.

Цены на топливные брикеты в Украине.

Брикеты Pini-Kay: от 9 500 до 10 100 грн/тонна.

Брикеты Ruf: от 6 000 до 9 300 грн/тонна.

Брикеты Nestro: от 8000 до 9500 грн/тонна.

Что такое топливные пеллеты

Пеллеты, или топливные гранулы, являются разновидностью биотоплива и производятся из древесных или сельскохозяйственных отходов. Это экологическое и удобное топливо уже давно пользуется популярностью в Европе и США, где его преимущества начали активно оценивать еще в 1980-х годах. В Украине пеллеты пока только начинают завоевывать рынок.

Пеллеты имеют цилиндрическую форму и стандартные размеры. Их цвет варьируется в зависимости от сырья: пеллеты из древесины с большим количеством коры отличаются более темным оттенком, тогда как гранулы из чистой древесины светлые.

В Украине производство пеллет находится на стадии становления, поэтому единые стандарты по их внешнему виду и характеристикам пока отсутствуют. Основным сырьем для их производства являются опилки, древесная стружка и другие отходы лесозаготовки и деревообработки.

Хотя у пеллет нет столь явных преимуществ перед дровами, как у топливных брикетов, они тоже имеют свои плюсы. Небольшие размеры гранул позволяют использовать их в компактных топках, а сыпучие свойства делают их удобными для применения в котлах с автоматической подачей топлива. Однако для домашней печи нужно убавить зазоры между колосниками, чтобы пеллеты не проваливались в зольник.

Пеллеты нуждаются в специальном оборудовании для использования. Их трудно разжечь вручную, поэтому пеллетные котлы оснащаются горелками, а к стандартным агрегатам горелку можно подсоединить отдельно. Дрова, в отличие от пеллет, легко разжигаются с помощью бумаги или специальных жидкостей, что делает их более простыми в эксплуатации.

Стоимость дров значительно ниже, чем у пеллет, но последние выигрывают благодаря высокой теплотворности и компактности. Пеллеты занимают меньше места и позволяют быстрее прогревать помещение.

Цены на топливные пеллеты в Украине.

Пеллеты из сосны: от 7 500 до 8 150 грн/тонна.

Пеллеты из дуба: от 7 950 до 8 150 грн/тонна.

Пеллеты из шелухи подсолнечника: от 4 100 до 6 300 грн/тонна.

Сравнение стоимости брикетов и пеллет в Украине. Фото: Новини.LIVE

Раньше мы писали о видах топлива, которые можно использовать для обогрева. Мы подсчитали, что лучше выбрать для отопления дома и сколько будет стоить 1 кВт-ч энергии.

Также мы рассказывали, как рубить дрова, чтобы согреть ими дом зимой. Процесс рубки дров не труден, но на него нужно потратить много энергии.