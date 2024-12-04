Доступні альтернативи дровам. Огляд цін на паливні брикети та пелети

Паливні брикети у руках. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Опалювальний сезон в Україні вже розпочався, але багато українців ще не вирішили яким саме видом пального вони будуть обігрівати свої будинки. Найпопулярнішим та найдоступнішим варіантом для обігріву домівок залишаються звичайні дрова, втім вони не позбавлені серйозних недоліків. Сьогодні в Україні можна без проблем придбати альтернативи дровам, опалення якими буде зручнішим і якіснішим.

Новини.LIVE розповідають про переваги та недоліки паливних брикетів та пелетів, а також які на них актуальні ціни в Україні.

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Що таке паливні брикети

Паливні брикети — це спресовані шматки деревини, торфу або перероблених залишків сільськогосподарського виробництва. Вони тримаються завдяки лігніну — натуральній клейкій речовині, яка виділяється при пресуванні деревини, соняшникового лушпиння та інших екологічно чистих матеріалів.

Паливні брикети застосовуються як тверде паливо для камінів, печей, а також твердопаливних котлів. Завдяки екологічній чистоті та практично бездимному горінню, вони ідеально підходять для обігріву житлових будинків, лазень, теплиць, наметів та інших приміщень.

Через пресування брикети перевершують дрова за щільністю. Їх мінімальна щільність становить 0,75 т/м³, а найкращі зразки досягають 1,3–1,6 т/м³, що значно перевищує щільність навіть найтвердіших порід деревини (до 0,8 т/м³). Це впливає на теплотворну здатність: у брикетів вона може сягати 6000 ккал/кг, тоді як у дров — лише 4000–4700 ккал/кг.

Серед очевидних плюсів брикетів тако ж те, що вони займають набагато менше місця, ніж дрова. Їх зручно зберігати, складаючи в стоси або залишаючи на піддонах. Для їх розміщення не потрібен просторий склад чи підвал, що робить їх особливо зручним вибором для тих, кому доводиться заощаджувати простір. Також при використанні брикетів не буде сміття та залишків деревної кори біля топки або в місці зберігання.

Паливні брикети розрізняються за формою та матеріалом виготовлення, що визначає їх властивості та сферу застосування. Основні типи форматів включають Pini-Kay, Ruf та Nestro:

Pini-Kay — багатогранні брикети (4, 6 або 8 граней), що мають найвищу щільність серед усіх видів. Вони підходять для тривалого горіння та високої теплотворності.

Ruf — компактна прямокутна "цегла" із закругленими кутами. Виготовляються методом пресування, мають високу щільність та зручні для зберігання.

Nestro — циліндричні брикети із щільністю трохи нижче, ніж у Pini-Kay. Виробляються як з деревини, так і з соняшникового лушпиння.

Ціни на паливні брикети в Україні

Брикети Pini-Kay: від 9 500 до 10 100 грн/тонна.

Брикети Ruf: від 6 000 до 9 300 грн/тонна.

Брикети Nestro: від 8 000 до 9 500 грн/тонна.

Що таке паливні пелети

Пелети, або паливні гранули, є різновидом біопалива і виготовляються з деревних або сільськогосподарських відходів. Це екологічне та зручне паливо вже давно має популярність в Європі та США, де його переваги почали активно оцінювати ще у 1980-х роках. В Україні пелети поки що лише починають завойовувати ринок.

Пелети мають циліндричну форму та стандартні розміри. Їх колір варіюється залежно від сировини: пелети з деревини з великою кількістю кори відрізняються темнішим відтінком, тоді як гранули з чистої деревини світлі.

В Україні виробництво пелет знаходиться на стадії становлення, тому єдині стандарти на їх зовнішній вигляд та характеристики поки що відсутні. Основною сировиною для їх виробництва є тирса, деревна стружка та інші відходи лісозаготівлі та деревообробки.

Хоча у пелет немає настільки явних переваг перед дровами, як у паливних брикетів, вони також мають свої плюси. Невеликі розміри гранул дозволяють використовувати їх у компактних топках, а сипучі властивості роблять їх зручними для застосування у котлах з автоматичною подачею палива. Однак для домашньої печі потрібно зменшити зазори між колосниками, щоб пелети не провалювалися в зольник.

Пелети потребують спеціального обладнання для використання. Їх важко розпалити вручну, тому пелетні котли оснащуються пальниками, а до стандартних агрегатів пальник можна під'єднати окремо. Дрова, на відміну від пелет, легко розпалюються за допомогою паперу або спеціальних рідин, що робить їх простішими в експлуатації.

Вартість дров значно нижча, ніж у пелет, але останні виграють завдяки високій теплотворній здатності та компактності. Пелети займають менше місця та дозволяють швидше прогрівати приміщення.

Ціни на паливні пелети в Україні

Пелети з сосни: від 7 500 до 8 150 грн/тонна.

Пелети з дуба: від 7 950 до 8 150 грн/тонна.

Пелети з лушпиння соняшника: від 4 100 до 6 300 грн/тонна.

Порівняння вартості брикетів і пелетів в Україні. Фото: Новини.LIVE

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