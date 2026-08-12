Экспорт замороженных ягод: рекордные доходы от малины и дефицит черники

Руки перебирают малину на конвейере. Фото: УНИАН.

Украинский агросектор замороженных ягод завершил очередной экспортный сезон. На фоне существенного роста выручки и цен в сегменте замороженной малины рынок столкнулся с серьезным дефицитом и падением объемов черники.

Об этом свидетельствуют данные Ukrainian Berries Association, передают Новини.LIVE.

Ценовой скачок на малину и рекордная выручка

Сезон оказался чрезвычайно успешным для украинских экспортеров замороженной малины. Общий объем поставок вырос на 7% и достиг 63,3 тыс. тонн.

Благодаря высокому спросу и благоприятным условиям для роста средняя экспортная цена выросла сразу на 54% — до 3,96 евро за килограмм. Это позволило получить рекордную экспортную выручку в размере 250,8 миллионов евро, что на 65% больше, чем в предыдущем сезоне. Даже в конце сезона, в мае, цена удерживалась на высоком уровне — 3,95 евро за килограмм. Основными импортерами украинской малины оставались Польша, Чехия и Германия.

Дефицит черники сократил экспорт

В отличие от малины, сегмент замороженной черники пережил тяжелый период. Из-за нехватки продукции совокупный объем экспорта упал до 7,6 тысяч тонн против 24,4 тысяч тонн годом ранее. Эксперты отмечают, что падение составило целых 69%.

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Даже значительный скачок средней цены до 5,85 евро за килограмм не смог полностью компенсировать утраченные объемы. Общая выручка от экспорта черники сократилась на 40% и составила всего 44,5 миллиона евро. Наибольшие объемы украинской черники приобрели покупатели из Польши, Австрии и Чехии.

В категории прочих замороженных ягод экспорт составил 10,3 тыс. тонн на сумму 18,3 млн евро при средней стоимости 1,78 евро за килограмм. Здесь основными покупателями также стали Польша, Чехия и Германия.

Прогнозы на новый сезон

Эксперты прогнозируют, что европейский рынок будет оставаться благоприятным для украинских производителей замороженной продукции.

Главным фактором, поддерживающим высокие цены, станет ожидаемое сокращение урожая малины в Сербии. Это один из крупнейших экспортеров на рынке ягод. Там ожидают падения урожая на 20–30%. Также отмечается нестабильное состояние плантаций в Польше. Специалисты призывают украинских аграриев заранее формировать экспортные стратегии, заключать контракты на поставки и планировать закупку ресурсов на новый сезон.

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