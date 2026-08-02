Владельцам земельных участков напомнили о важной льготе: кого освободят от налога

Женщина на земельном участке, деньги в кошельке. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцам, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 18 лет, государство предусмотрело финансовую льготу. Их могут полностью освободить от уплаты налога на землю. Однако такая льгота действует только при определенных условиях, а в отдельных случаях ее необходимо оформить самостоятельно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Кто может не платить земельный налог

Не платить можно за земельный участок, если его площадь не превышает установленных норм. В частности:

до 2 гектаров — если земля используется для ведения личного хозяйства;

до 0,12 гектара — для сада;

до 0,10 гектара — для дачи;

до 0,01 гектара — под гараж.

Если земля находится рядом с домом, максимальная площадь зависит от того, где расположено жилье:

в селе — до 0,25 гектара;

в поселке — до 0,15 гектара;

в городе — до 0,10 гектара.

Если участков несколько

Бывает, что у человека есть два или более земельных участка одного назначения. В таком случае освобождение от налога не будет действовать автоматически на все участки.

Нужно самостоятельно решить, на какой именно участок вы хотите оформить льготу, и сообщить об этом в налоговую. Если сделать это до 1 мая, льгота будет действовать уже в этом году. Если обратиться позже, то воспользоваться ею можно будет только со следующего года.

Если статус многодетной семьи был получен недавно

Если третий ребенок родился уже в этом году или вы только что оформили статус многодетной семьи либо приобрели земельный участок, не стоит ждать до следующего года. Подать документы нужно в течение 30 дней после того, как появилось право на льготу.

Как оформить льготу

Для этого достаточно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или по месту нахождения земельного участка. С собой нужно взять документ, подтверждающий статус многодетной семьи.

После оформления льготы земельный налог в пределах разрешенной площади платить не придется.

Когда могут обложить налогом урожай с собственного огорода

Владельцам земельных участков стоит знать, что за выращенную собственными руками продукцию может быть начислен налог. Украинцам разрешается без уплаты налогов продавать овощи, фрукты, ягоды и другую продукцию, выращенную на собственном участке, если за год они заработали на этом не более 103 764 гривен. В таком случае ничего декларировать не нужно. Если же доход превысил этот лимит, налоги придется уплатить только с суммы, превышающей установленный предел, а не со всего заработка.

В общей сложности с суммы превышения нужно будет отчислить 23%: 18% налога и 5% военного сбора. Поэтому тем, кто регулярно продает большие объемы собственного урожая, стоит следить за своими доходами, чтобы вовремя подать декларацию и не иметь проблем с налоговой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что делать, если сосед самовольно занял часть вашего земельного участка. Прежде всего нужно проверить документы на землю, определить точные границы и зафиксировать возможное нарушение. Если урегулировать конфликт мирным путем не удается, владелец имеет право обратиться в орган местного самоуправления или в суд для защиты своих прав.

Также Новини.LIVE писали, что при застройке земельного участка необходимо соблюдать установленные нормы. В частности, жилой дом можно строить не ближе чем в 3 метрах от границы с соседним участком, а для деревьев и кустарников также действуют минимальные допустимые расстояния, определенные строительными нормами.