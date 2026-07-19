Виноградники Украины изменились из-за войны: какие регионы теперь лидируют
Несмотря на войну и потерю части виноградников на юге, Украина по-прежнему остается винодельческой страной. Больше всего винограда традиционно выращивают на юге, но в последние годы эта культура все чаще появляется и в центральных и западных областях.
Где именно в Украине расположены крупнейшие виноградные плантации, рассказывает Новини.LIVE.
Какие области являются основными винодельческими регионами
Лучшие условия для выращивания винограда традиционно сложились на юге Украины, где много солнца, длительное лето и плодородные почвы.
Крупнейшими винодельческими регионами являются следующие:
Одесская область. Это основной лидер. Именно здесь расположена почти половина всех промышленных виноградников Украины. Особенно известна Бессарабия, где выращивают виноград и для вина, и для продажи в свежем виде.
Закарпатская область. Один из старейших винодельческих регионов. Здесь преимущественно выращивают ароматные белые сорта.
Николаевская область. Здесь работают крупные винодельческие хозяйства, в частности в районе Коблево, где климат также благоприятен для винограда.
Херсонская область. До полномасштабной войны этот регион был одним из главных центров виноградарства, но многие виноградники пострадали из-за оккупации и боевых действий.
Днепропетровская область. Тут активно выращивают столовые сорта винограда.
Почему виноград лучше всего растет именно на юге
Виноград любит тепло, солнце и длительный сезон созревания. Для хорошего урожая ему нужны:
- много солнечных дней;
- долгое теплое лето;
- умеренное количество осадков;
- легкие, хорошо дренированные почвы.
Именно такие условия сложились на побережье Черного моря и в Закарпатье, поэтому эти регионы уже много лет считаются центрами украинского виноградарства.
Где еще выращивают виноград
Благодаря современным морозостойким сортам виноград успешно выращивают и в других регионах. Его все чаще можно увидеть в:
- Винницкой;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Киевской;
- Полтавской;
- Ровенской областях.
Как правило, это небольшие фермерские хозяйства или частные виноградники, где выращивают столовые сорта.
Какие сорта чаще всего выращивают
Украинские хозяйства выращивают винные и столовые сорта. Для производства вина чаще всего используют:
- Каберне Совиньон;
- Мерло;
- Шардоне;
- Рислинг;
- Алиготе;
- Совиньон Блан.
Среди столовых сортов также популярны Аркадия, Ливия, Кодрянка, Кишмиш и Преображение.
Как война повлияла на виноградарство
Полномасштабное вторжение нанесло отрасли значительные потери. Часть виноградников в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях была уничтожена или оказалась на временно оккупированных территориях.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что цены на ячмень в Украине начали снижаться из-за активного поступления нового урожая на рынок и увеличения предложения со стороны аграриев. Однако из-за дождливой погоды и замедления уборки урожая ситуация изменилась — зерна стало меньше, а закупочные цены постепенно начали восстанавливаться.
Также Новини.LIVE писали, что цены на сельскохозяйственную землю в Украине продолжают расти. В 2026 году средняя стоимость гектара достигла 75,1 тысяч гривен, однако в разных регионах цены различаются почти в четыре раза.
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