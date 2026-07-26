В Украине изменились правила органической продукции: какие преимущества получат аграрии

Покупка овощей на рынке, органические продукты. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Производители, специализирующиеся на органических продуктах в Украине, смогут легче продавать свою продукцию за рубеж. Президент подписал закон, меняющий правила функционирования рынка органических продуктов. Он призван защитить покупателей от подделок, а производителям — предоставить больше возможностей для заработка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на SEEDS.

Что меняет новый закон

Закон №4921-IX обновляет правила производства, продажи и маркировки органической продукции. Теперь украинские производители будут работать по тем же правилам, что и фермеры в странах Европейского Союза.

Для тех, кто выращивает органические овощи, ягоды, фрукты или производит другую органическую продукцию, открывается больше возможностей. Продавать товары в Европу станет проще, ведь украинские сертификаты будут соответствовать европейским требованиям. То есть будет меньше лишних проверок и бумажной волокиты при экспорте.

Кроме того, качественную органическую продукцию можно будет продавать дороже, ведь покупатели будут больше доверять украинским производителям.

Какие возможности появятся у фермеров

Новый закон должен помочь и мелким фермерам. Они смогут объединяться между собой и проходить так называемую групповую сертификацию. Это значительно дешевле, чем оформлять все документы отдельно для каждого хозяйства.

Также больше возможностей появится у тех, кто занимается переработкой органической продукции или органическим рыбоводством.

Что еще изменится

Новый закон предусматривает, что:

украинские правила производства органической продукции будут приведены в соответствие со стандартами ЕС;

появится новая система контроля качества;

расширится перечень продукции, которую можно будет официально называть органической;

будут созданы новые государственные реестры, в частности реестр органических животных;

будут введены четкие правила продажи органических товаров покупателям.

Как будет работать контроль

Проверять производителей теперь будут специальные сертификационные органы, а государство будет контролировать их работу. Такая система давно работает в Европе. Она позволяет сократить бюрократию для бизнеса, но в то же время гарантирует покупателям, что продукт с пометкой "органический" действительно соответствует всем требованиям.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий отметил, что новый закон должен сделать украинскую органическую продукцию более конкурентоспособной как в Украине, так и за рубежом.

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