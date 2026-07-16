Украинское зерно оказалось под угрозой: что происходит после атак на порты

Зерно, одесский порт. Фото: УНИАН, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Российские удары по черноморским портам уже серьезно сказываются на украинском экспорте зерна. Из-за повреждений портовой инфраструктуры страна потеряла почти треть своих возможностей по перевалке зерновых. Порты пока работают, но если атаки продолжатся, ситуация может ухудшиться.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Как российские атаки повлияли на экспорт зерна

До начала массированных обстрелов порты Одесской области могли переваливать около 6 миллионов тонн грузов в месяц. Сейчас этот показатель сократился примерно до 4 миллионов тонн.

Во Всеукраинском аграрном совете отмечают, что пока порты продолжают работать. Но если российские атаки не прекратятся, а поврежденную инфраструктуру не успеют восстановить, уже через несколько месяцев возможны гораздо более серьезные проблемы.

С какими проблемами сталкиваются трейдеры

По словам участников рынка, трудности уже возникли не только в работе портов.

"Порты не остановились, но у трейдеров проблемы с закупками, продажами, отгрузками, накоплением грузов, ценами и стоимостью перевозок", — рассказал Reuters один из представителей отрасли.

Кроме того, по информации источников агентства, 4 из 13 крупных зерновых терминалов временно прекратили закупку зерна.

Что будет с экспортом дальше

Аналитик компании Barva Invest Богдан Костецкий подтвердил, что Украина потеряла примерно треть мощностей для накопления зерна в глубоководных портах.

По его словам, это означает, что ежемесячно страна теряет возможность складировать около 2,5 млн тонн зерна. Из-за этого часть урожая просто не может вовремя добраться до портов и отправиться на экспорт.

Эксперты предупреждают, что если обстрелы продолжатся, проблемы с экспортом украинского зерна могут только усугубиться.

Что происходит с экспортом российского зерна

Россия меняет маршруты экспорта зерна после атак украинских дронов. Из-за проблем с судоходством в Азовском море часть поставок планируется перенаправить в другие порты. Именно по этому направлению страна-агрессор вывозит около четверти всего зерна, которое продает за границу.

По информации Reuters, после атак на танкеры, паромы и другие суда ситуация в Азовском море осложнилась. Российские власти заявляют, что критических проблем нет, а зерно при необходимости будут экспортировать через другие порты. В то же время источники агентства утверждают, что суда пока не могут нормально проходить через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Чёрное моря. Из-за этого российские экспортеры вынуждены искать альтернативные маршруты, в частности через чёрноморские или балтийские порты.

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