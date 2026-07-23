Удобрения для украинских фермеров могут резко подорожать: что произошло на мировом рынке

Фермер на участке, поле. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинским аграриям пока не стоит опасаться дефицита удобрений. Однако в ближайшее время они могут заметно подорожать. Эксперты объясняют, что наибольшую угрозу сейчас представляют не обстрелы украинских портов, а ситуация на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на SuperAgronom.com.

Как атаки на Черное море повлияли на поставки удобрений

Несмотря на недавние удары по судам в Черном море, перебоев с поставками минеральных удобрений в Украину пока не прогнозируют. Как объясняют специалисты, атаки были направлены преимущественно на суда, которые вывозили украинское зерно, а не завозили удобрения.

Но проблемы все же есть. Из-за угрозы обстрелов растет стоимость страхования судов, а это автоматически удорожает и логистику. В результате эти дополнительные расходы постепенно закладываются в стоимость удобрений.

Почему цены могут вырасти

Эксперты отмечают, что сегодня главный вопрос не в том, хватит ли удобрений, а в том, сколько они будут стоить. Сейчас запасов достаточно, но риск подорожания остается высоким.

Гораздо сильнее на мировой рынок влияет ситуация на Ближнем Востоке. Из-за обострения ситуации вокруг Ирана весной возникли перебои с производством азотных удобрений. Именно через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок аммиака и карбамида.

В результате мировые цены на азотные удобрения в свое время подскочили почти на 80%, превысив 850 долларов за тонну. Позже они снизились, но теперь снова начали расти из-за новой волны напряженности.

Сколько времени есть у аграриев на выгодные закупки

По словам экспертов, еще несколько недель назад рынок ожидал дальнейшего удешевления удобрений. Сейчас ситуация изменилась. Из-за новых геополитических рисков цены в Европе уже снова пошли вверх. Если конфликт вокруг Ирана затянется, стоимость удобрений может повторить весенний скачок.

Что советуют аграриям

Специалисты отмечают, что пока говорить о срыве поставок не стоит. Однако ждать в надежде, что удобрения ещё подешевеют, сейчас становится всё рискованнее. Если напряжённость на Ближнем Востоке сохранится, нынешнее "ценовое окно" для закупок может закрыться значительно раньше, чем ожидали участники рынка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, хватит ли украинцам урожая. Основная часть урожая экспортируется, обеспечивая стране значительные валютные поступления. Поэтому для аграриев важен не только объем урожая, но и возможность беспрепятственно продавать его на внешних рынках.

Также Новини.LIVE писали, что за последний месяц закупочные цены на сою в Украине снизились почти на 2 000 гривен за тонну. Максимальная цена составляет около 21 000 гривен за тонну. Эксперты связывают такое падение с уменьшением спроса со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.