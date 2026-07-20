Цены на пшеницу могут вырасти: фермеры отказываются продавать зерно за бесценок

Урожай, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

После нескольких недель падения цен на рынке пшеницы ситуация начала меняться. Хотя уборка урожая продолжается, аграрии не спешат продавать новый урожай по низким ценам. Из-за этого трейдерам уже приходится повышать закупочные цены, чтобы собрать необходимые объемы зерна.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на AgroMarket UUB от Украинской универсальной биржи.

Хотя на внутреннем рынке цены ещё некоторое время продолжали снижаться из-за активного начала уборки урожая, большого количества зерна на продажу нет. Большинство аграриев считают нынешние цены слишком низкими, поэтому решили не спешить с продажей. Вместо этого они помещают урожай на хранение, надеясь, что со временем цены вырастут.

Из-за этого на рынке возник дефицит пшеницы. Трейдеры пытались покупать дешевле, однако быстро поняли, что по таким ценам найти достаточное количество зерна не получается, а продавцов трудно найти. Поэтому они уже начали постепенно повышать свои предложения.

Как погода влияет на рынок зерна

Еще одним фактором стали дожди в западных и центральных областях. Из-за непогоды уборка урожая местами замедлилась, поэтому новый урожай поступает на рынок медленнее, чем ожидалось.

К тому же рынок вновь реагирует на военные риски после обстрелов портовой инфраструктуры. Это вынуждает экспортеров искать другие пути доставки зерна, а это также влияет на цены. Аналитики предполагают, что самые низкие цены на пшеницу в этом сезоне, вероятно, уже позади.

Сколько сейчас стоит пшеница

По итогам недели средние цены на внутреннем рынке составили:

пшеница 2-го класса — 9 159 гривен за тонну (-3%);

пшеница 3-го класса — 9 006 гривен за тонну (-6,2%);

пшеница 4-го класса — 8 885 гривен за тонну (-0,9%).

В портах Одессы пшеницу нового урожая покупали в среднем по 208,5 доллара за тонну.

Какие цены на мировых рынках

На мировых биржах пшеница также подорожала. Цена на пшеницу с поставкой в сентябре на бирже Euronext поднялась до 244,4 доллара за тонну, а на бирже в Чикаго — до 233,4 доллара за тонну.

Эксперты объясняют это погодными проблемами в Европе и США, а также военными рисками в Черном море. По последним данным Министерства сельского хозяйства США, недельный объем продаж американской пшеницы составил более 300 тысяч тонн.

Специалисты отмечают, что если фермеры и дальше будут сдерживать продажи, а погодные и военные факторы сохранятся, цены на пшеницу продолжат расти в ближайшее время.

Что происходит с ценами на ячмень

Ячмень в Украине тоже начал дорожать. Причиной стала задержка уборки урожая из-за дождливой и прохладной погоды, особенно в центральных и западных областях. Из-за более медленной уборки урожая зерна на рынке стало меньше, поэтому закупочные цены поднялись до 9,4–9,6 тысяч гривен за тонну. При этом урожайность в южных регионах остается высокой, а хорошие показатели ярового ячменя могут компенсировать потери озимых посевов.

На цены также влияют логистические проблемы. Российские обстрелы украинских портов сдерживают экспорт, а атаки украинских дронов на суда в Азовском море затруднили вывоз российского зерна. Это поддерживает мировые цены на ячмень и пшеницу, хотя в Украине этот фактор пока лишь частично повлиял на стоимость зерна.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские земли теряют плодородие. Исследование Института охраны почв показало, что самые плодородные земли в настоящее время сосредоточены в Кировоградской и Харьковской областях. В то же время наибольшее истощение почв фиксируется в Сумской области, а самые низкие показатели отмечаются в Волынской и Житомирской областях из-за низкого содержания гумуса и повышенной кислотности.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине продолжает расти стоимость сельскохозяйственной земли, но цены заметно различаются в зависимости от региона. Самые дорогие гектары продаются на западе страны, тогда как в прифронтовых областях земля стоит в несколько раз дешевле из-за рисков для безопасности.