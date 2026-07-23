Соя стремительно дешевеет: почему украинские производители получают все меньше денег

Соя, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

После нескольких недель падения цен украинские аграрии получают за сою все меньше денег. Только за последний месяц она подешевела почти на 2 000 гривен за тонну. Эксперты объясняют это тем, что покупателей стало меньше, а часть перерабатывающих предприятий временно приостановила работу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Grow How.

Почему снизился спрос на сою

На украинском рынке сои цены продолжают падать. Как сообщают аналитики, такая тенденция наблюдается уже четвертую неделю подряд.

Главная причина — снижение конкуренции между перерабатывающими предприятиями и экспортерами. Кроме того, дополнительное давление на рынок оказала временная остановка работы отдельных заводов, из-за чего спрос на сою снизился.

Сколько сейчас платят за сою

По состоянию на 21 июля максимальная закупочная цена на сою на условиях СРТ составляла около 21 000 гривен за тонну.

Это примерно на 1 700–2 000 гривен меньше, чем производители могли получить еще месяц назад.

Что будет с ценами дальше

Эксперты отмечают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от того, активизируются ли перерабатывающие предприятия, как изменится экспортный спрос и как начнется новый маркетинговый сезон. Именно эти факторы будут определять, смогут ли цены на сою стабилизироваться в ближайшее время.

Какую компенсацию могут получить аграрии

Министерство экономики перечислило 19,7 миллиона гривен на выплату повышенной компенсации агропредприятиям из прифронтовых регионов, которые в мае приобрели украинскую сельскохозяйственную технику и оборудование. Государственную поддержку получат 28 хозяйств из Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. В общей сложности они приобрели 101 единицу техники украинского производства на сумму 58,7 миллиона гривен, среди которых — сеялки, культиваторы, бороны, опрыскиватели, прицепы, зернохранилища и оросительное оборудование.

Повышенная компенсация в размере 40% действует для хозяйств, у которых не менее 80% земель расположены на территориях боевых действий или вблизи них. Для остальных агропроизводителей государство компенсирует 25% стоимости украинской техники. С момента возобновления программы в апреле 2024 года аграрии приобрели почти 19,5 тысяч единиц техники на сумму свыше 14,5 миллиардов гривен, а общая сумма компенсаций превысила 3 миллиарда гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина входит в число крупнейших экспортеров меда в мире и поставляет продукцию в десятки стран. Основными покупателями остаются страны Европейского Союза, где украинский мед ценят за качество, а последние решения ЕС об увеличении беспошлинной квоты открывают для пчеловодов дополнительные возможности для экспорта.

Также Новини.LIVE писали, что виноград остается важной плодовой культурой Украины, которую выращивают как для потребления в свежем виде, так и для производства вина. Несмотря на потери из-за войны, отрасль продолжает развиваться, а новые виноградники все чаще закладывают не только на юге, но и в центральных и западных регионах страны.