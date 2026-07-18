Скидки до 55% на продукты: что посетители АТБ могут купить значительно дешевле
Одна из украинских сетей супермаркетов предложила покупателям выгодные скидки на продукты питания. Подешевели различные категории товаров — от мороженого и сладостей до алкогольных напитков. Мы узнали, что посетители могут приобрести со скидками до 55% по состоянию на субботу, 18 июля.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на продукты в АТБ.
Скидки на продукты в АТБ
Сеть супермаркетов регулярно обновляет акционный ассортимент, позволяя потребителям экономить на продуктах питания. Ознакомиться с актуальными скидками можно в официальном интернет-магазине или мобильном приложении.
Выгода коснулась многих категорий товаров: сладостей, колбасных изделий, алкоголя, мороженого, бакалеи, еды быстрого приготовления, замороженных продуктов и др. Мы промониторили онлайн-магазин АТБ и выяснили, что потребителям отдают со скидками до 55%. Результат оказался таким:
- мороженое — 103,90 грн вместо 230,90 грн (-55%);
- джин — 289 грн вместо 549 грн (-47%);
- шоколад — 35,90 грн вместо 67,90 грн (-47%);
- колбаса — 37 грн вместо 62,30 грн (-40%);
- плавленый сыр — 16 грн вместо 26,70 грн (-40%);
- растворимый кофе — 294,90 грн вместо 479,90 грн (-38%);
- готовый завтрак — 57,90 грн вместо 90,90 грн (-36%);
- сыр моцарелла — 55,50 грн вместо 86,90 грн (-36%);
- икра форели — 314,90 грн вместо 486,70 грн (-35%);
- чай — 55,90 грн вместо 86,30 грн (-35%).
Новый формат магазинов АТБ
Ранее мы сообщали, что 15 июля в Киеве открылся магазин АТБ экспериментального формата. Среди отличий, которые сразу бросаются в глаза — светло-серые оттенки фасада и небольшая площадь помещения. В пресс-службе сети пояснили, что ассортимент остался стандартным, а существенных нововведений нет.
"Этот магазин ничем не отличается от других, просто он небольшой и цветовое решение получилось немного иным. Все отделы стандартные. Открытие сделали немного более праздничным, как было до войны", — сообщили в АТБ.
Последний раз компания пыталась вывести на потребительский рынок новый формат магазинов в 2018 году. Тогда в нескольких городах Украины открыли заведения зеленого цвета, которые имели несколько важных отличий от "синих" и "черных" супермаркетов. Однако формат не прижился, поэтому от его масштабирования отказались.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине станет меньше отдельных супермаркетов. Сеть VARUS получила разрешение на покупку минимаркетов "Коло". Сделку одобрили в Антимонопольном комитете, поэтому стороны могут ее завершить.
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