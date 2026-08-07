Рекордный урожай гороха в Украине: почему Индия ограничивает импорт

Рука держит деньги, горох. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Рекордный урожай гороха и привлекательная цена в 325 долларов за тонну сделали эту бобовую культуру главным фаворитом украинских хозяйств. Несмотря на это, эксперты рынка призывают не рассчитывать на автоматическое повторение успеха этого года.

О том, как мировая конкуренция и таможенные барьеры меняют экономику выращивания гороха, рассказывает Агрономия Сегодня, передают Новини.LIVE.

Почему горох стал лидером

Стремительный рывок обусловлен существенным расширением посевных площадей и валового сбора, который в 2025 году превысил 610 тысяч тонн. Это самые высокие темпы прироста среди всех сельскохозяйственных культур в Украине.

Главные факторы успеха бобов:

Горох отгружают небольшими партиями, поэтому его легко транспортировать по автодорогам и железной дороге в обход заблокированных глубоководных портов. Культура накапливает азот в почве. Также она снижает потребность в дорогих минеральных удобрениях и является идеальным предшественником для озимой пшеницы. Средняя стоимость выросла на 9% и достигла 325 долларов за тонну.

Поскольку внутреннее потребление гороха в Украине составляет всего 70–75 тысяч тонн в год, где более 80% урожая направляется на внешние рынки.

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Риски для следующего сезона

Несмотря на высокие показатели, аналитики предостерегают от чрезмерного оптимизма. Ключевые импортеры украинского гороха начинают существенно ограничивать закупки, что создает угрозу перенасыщения.

Индия, которая вместе с Турцией и Италией была основным покупателем украинской продукции, отменила льготный режим и восстановила 30-процентную пошлину на импорт желтого гороха для защиты собственных фермеров. В 2024 году эти страны импортировали 378,6 тыс. тонн на сумму 115 млн долларов. Турция также ощутимо сократила закупки. Формальное открытие рынка Китая пока не решает проблему из-за высокой конкуренции со стороны других мировых производителей.

Что следует учесть при планировании посевной

По словам экспертов, само по себе увеличение урожая больше не гарантирует аграриям высокой прибыли. На первый план выходят качество, доступность каналов сбыта и жесткая ценовая конкуренция.

Фермерам, которые собирают самый большой урожай гороха, советуют не рассчитывать на автоматическую продажу урожая. Перед расширением площадей на следующий сезон аграриям рекомендуют заранее заключать предварительные форвардные контракты с трейдерами или переработчиками.

Недавно Новини.LIVE сообщали, как обвал цен на зерно влияет на прибыль от молочной продукции. В молочном производстве большая часть средств уходит на кормление скота. По словам экспертов, снижение цен на фураж критически важно для «выхода из нуля» в прибыль.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинские аграрии вынуждены продавать зерно не по рыночной цене, а по предложенной. Из-за отсутствия возможности экспорта зерна из портов сырье просто остается лежать в амбарах. Кроме того, ситуацию осложняют остатки прошлогоднего урожая.