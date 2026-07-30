Пчелы могут дорого обойтись: за какие нарушения наказывают пчеловодов

Пчеловод собирает мед, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Установить пасеку на собственном земельном участке в Украине можно без специального разрешения, однако это не означает, что пчеловод не должен соблюдать требования законодательства. Если пчелы представляют угрозу для людей или владелец игнорирует ветеринарно-санитарные правила, ему может грозить административная ответственность.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Кто может содержать пчел в Украине

Право заниматься пчеловодством определено Законом Украины "О пчеловодстве". Содержать пчел могут граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, обладающие необходимыми знаниями или специальной подготовкой, а также юридические лица.

Для создания пасеки получать отдельное разрешение от органов государственной власти или местного самоуправления не требуется.

Пасека может состоять из любого количества пчелиных семей, а также включать необходимые хозяйственные помещения, инвентарь и оборудование. Размещать ее разрешено на земельном участке, находящемся в собственности или законном пользовании пчеловода.

При этом закон не ограничивает максимально допустимое количество ульев, которые может содержать одно лицо.

Вместе с тем каждая пасека должна иметь ветеринарно-санитарный паспорт. Этот документ необходим для государственного учета, проведения профилактических мероприятий и контроля за состоянием здоровья пчел.

Кроме того, пасеку необходимо зарегистрировать по месту жительства владельца или местонахождению юридического лица в органе местного самоуправления в соответствии с установленным порядком.

Каких правил необходимо придерживаться при обустройстве пасеки

Основные требования к размещению и содержанию пасек определены Инструкцией по предупреждению и ликвидации болезней и отравлений пчел, утвержденной приказом Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины.

Документ предусматривает, что:

территорию стационарной пасеки необходимо оградить и обсадить деревьями или кустарником;

на каждую пчелиную семью следует предусмотреть примерно 30–35 кв. м площади в зависимости от способа содержания;

если пасека расположена на приусадебном участке, ее нужно оградить сплошным забором высотой не менее 2,5 метра, чтобы пчелы не поднимались выше территории, где находятся люди.

Существуют ли ограничения по расстоянию до соседних домов

Украинское законодательство не определяет минимальное расстояние, на котором ульи должны располагаться от жилых домов или границы соседнего земельного участка.

Также нет прямого запрета на обустройство пасеки на приусадебной территории.

В то же время это не освобождает владельца от обязанности соблюдать ветеринарно-санитарные требования и правила добрососедства. Если из-за ненадлежащего содержания пчелы создают опасность для окружающих или доставляют соседям неудобства, это может стать основанием для обращения в суд.

Когда пчеловода могут привлечь к ответственности

Если владелец пасеки нарушает требования законодательства относительно ее содержания, контролирующие органы могут применить к нему административные санкции.

Кроме того, в случае, если из-за ненадлежащего обустройства пасеки возникает реальная угроза жизни или здоровью людей или нарушаются ветеринарно-санитарные нормы, суд может обязать пчеловода устранить выявленные нарушения. В таких случаях соседи также имеют право защищать свои интересы в судебном порядке.

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