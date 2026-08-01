Овощи и зерно на украинском рынке: что будет с ценами из-за подорожания топлива

Женщина держит в руках хлеб, овощи. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Цены на бензин и дизельное топливо растут почти каждый день. Многие опасаются, что это отразится и на ценах в магазинах. Однако топливо — далеко не главный фактор подорожания продуктов.

Об этом сообщает agronews.ua, передают Новини.LIVE.

Что на самом деле влияет на цену продуктов

По словам экспертов, больше всего на себестоимость сельхозпродукции влияют удобрения, семена и средства защиты растений. Дорогое топливо, конечно, может немного повысить расходы на логистику. А именно на доставку, транспортировку, хранение и переработку урожая. Из-за этого отдельные продукты могут постепенно и незначительно подорожать, но масштабного скачка цен только из-за топлива ожидать не стоит.

Как обстоят дела с урожаем овощей

Здесь очень хорошие новости. В этом году ожидается достаточный урожай овощей, которого хватит, чтобы полностью обеспечить потребности регионов. Более того — аграрии только набирают обороты.

Сейчас активно выращивают не только традиционные картофель и морковь, но также лук, зелень и даже спаржу. Это должно поддерживать стабильность цен на рынке.

Однако цены на овощи пока различаются в зависимости от культуры. Ранний картофель и лук стоят дешевле, чем в прошлом году в этот же период. А вот морковь, свекла и капуста немного подорожали. Во Львовской областной военной администрации прогнозируют, что серьезных потрясений на овощном рынке в этом сезоне не будет.

Почему подешевело зерно

С ценами на зерно ситуация обычная для этого времени года. Во время жатвы закупочные цены традиционно падают. На рынок сразу поступает много нового урожая.

Соответственно, предложение превышает спрос. После завершения уборки урожая рынок обычно стабилизируется, а цены возвращаются к привычным сезонным показателям.

По прогнозам, в этом году Украина соберет более 80 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Это почти столько же, сколько и в прошлом году.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам не стоит сразу выбрасывать продукты с истекшим сроком годности. Истечение срока годности еще не означает, что продукт уже опасен для употребления. Эксперты советуют обращать внимание на упаковку продукции и на то, что на ней указано.

Также Новини.LIVE предупредили украинцев о возможном дефиците молочной продукции. Ситуация осложняется тем, что украинские фермеры сокращают поголовье коров, из-за чего молока становится все меньше. Совсем скоро на полках украинских супермаркетов могут появиться импортные товары из-за рубежа.